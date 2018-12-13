Парубий призвал Южную Корею отменить визы для украинцев: "ЕС не жалуется"
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Спикер парламента Андрей Парубий призвал спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Муна Хи-Санга способствовать отмене виз для украинцев.
Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, передает пресс-служба Рады. Парубий поблагодарил власти Кореи за поддержку Украины и ее государственного суверенитета в условиях российской агрессии, дополнительно проинформировав о захвате украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября.
Настаивая на введении безвизового режима для украинцев, спикер подчеркнул, что граждане Южной Кореи уже двенадцать лет могут посещать Украину без виз.
При этом опасности нелегальной миграции в Южную Корею нет, заверил Парубий, ведь за полтора года действия безвизового режима с ЕС претензии к Украине пока не высказала ни одна страна.
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Спикер также надеется на сотрудничество с инвесторами их Юдной Кореи в IT-секторе и АПК. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между украинским и корейским парламентом.
Ранее сообщалось, что Парубий подписал госбюджет на 2019 год и в срок отправил его на подпись президенту Петру Порошенко.