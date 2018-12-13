Парубий призвал Южную Корею отменить визы для украинцев: "ЕС не жалуется"

Спикер напомнил, что граждане Южной Кореи ездят без виз в Украину уже 12 лет.

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Спикер парламента Андрей Парубий призвал спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Муна Хи-Санга способствовать отмене виз для украинцев.

Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, передает пресс-служба Рады. Парубий поблагодарил власти Кореи за поддержку Украины и ее государственного суверенитета в условиях российской агрессии, дополнительно проинформировав о захвате украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября.

Украинский и корейский спикеры подписали меморандум о взаимопонимании rada.gov.ua

Настаивая на введении безвизового режима для украинцев, спикер подчеркнул, что граждане Южной Кореи уже двенадцать лет могут посещать Украину без виз.

Парубий проинформировал корейского спикера об агрессии РФ на Азовском море rada.gov.ua

При этом опасности нелегальной миграции в Южную Корею нет, заверил Парубий, ведь за полтора года действия безвизового режима с ЕС претензии к Украине пока не высказала ни одна страна.

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Стороны подписали документ о взаимопонимании между двумя парламентами rada.gov.ua

Меморандум был подписан во время визита спикера ВР в Южную Корею rada.gov.ua

Парубий надеется, что помимо Меморандума Южная Корея отменит визы для Украины rada.gov.ua

Спикер также надеется на сотрудничество с инвесторами их Юдной Кореи в IT-секторе и АПК. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании между украинским и корейским парламентом.

Ранее сообщалось, что Парубий подписал госбюджет на 2019 год и в срок отправил его на подпись президенту Петру Порошенко.