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14-летнего убийцу освободили: Закарпатцы протестуют и блокируют трассу

Комментариев: 3
Из-за блокирования трассы образовались многокилометровые пробки.
Акция протеста объявлена бессрочной
Акция протеста объявлена бессрочной
Скриншот из видео

Суд разрешил выпустить из-под стражи подозреваемого в жестоком убийстве сверстника (путем нанесения 28 ножевых ударов) в селе Нижняя Апша в Тячевском районе Закарпатской области. Местные жители в знак протеста 12 декабря перекрыли трассу Мукачево – Рогатин.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Отмечается, что протесты длились всю ночь, и будут продолжаться далее – акция объявлена бессрочной, пока не будет принято справедливое решение суда и подозреваемый в убийстве не получит наказание согласно закону.

Из-за перекрытия трассы образовались пробки в обе стороны на несколько километров.

Люди требуют справедливого решения суда
Люди требуют справедливого решения суда
zak-kor.net

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья сообщили, что на месте работают правоохранители, которые обеспечивают правопорядок и ведут диалог с местными жителями, чтобы разблокировать дорогу.

Как сообщалось, 23 апреля на Закарпатье Апелляционный суд области арестовал 14-летнего подозреваемого в жестоком убийстве сверстника. Тогда Местные жители чуть не устроили самосуд подростку-убийце, который находясь под арестом свободно разгуливал по селу.

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Теги: убийство, подросток, суд, Закарпатье
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Комментариев (3)
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Василище    13.12.2018, 14:39
Оценка:  -6
Василище
Странно,что других вмиг разгоняют,а эти вечно по любому поводу трассы свободно и сколь угодно долго перекрывают.
TarasChuprynka    13.12.2018, 14:42
Оценка:  +1
TarasChuprynka
Голословно и безпочвенно
Василище    13.12.2018, 15:04
Оценка:  -2
Василище
Пример-евробляхеры-разогнали. Противоположный-западенцы у себя в селе новые дороги требовали,евротрассу перекрывали несколько дней))Или в школе местной непорядок,опять перекрывают.Новости тут читай,спец по протестам))
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