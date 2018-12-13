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Оккупанты на Донбассе закрывают фирмы, чтобы забрать людей в армию

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"Военные комиссариаты" получили задание сразу по закрытию предприятий активизировать меры по мобилизации в оккупационные войска.
В военной разведке рассказали о задачах "органов безопасности" и "комиссариатов" в ОРДЛО
В военной разведке рассказали о задачах "органов безопасности" и "комиссариатов" в ОРДЛО
ukrinform.ua

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Оккупанты на Донбассе ликвидируют предприятия, чтобы отправить неработающих жителей территории на фронт. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает инфоцентр СНБО.

"Российская оккупационная администрация скрыто использует возможность доукомплектования соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ за счет ухудшения социально-экономического положения населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - рассказали в ведомстве.

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По данным разведки, создаются искусственные условия для предотвращения трудоустройства граждан, которые на протяжении года привлекались к мобилизационным сборам и отказались от призыва. 

"В составе "Республиканских органов государственной безопасности" сформированы новые подразделения якобы для борьбы с преступностью в экономической сфере", - пояснили в разведке. 

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Основным их назначением стала фабрикация оснований для ликвидации предприятий любой формы собственности, если их руководство мало способствует военной мобилизации сотрудников.

"Военные комиссариаты" получили распоряжение активизировать меры по призыву на военную службу работников, которые будут уволены в связи с прекращением работы их предприятий", - рассказали в разведке.

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Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что ракеты "Искандер" были перемещены Россией ближе к украинской границе, и теперь они могут достать до Киева.

 

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Теги: военная разведка, Украина, ОРДЛО, мобилизация, Донбасс, оккупация
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Комментариев (3)
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Peyot    13.12.2018, 15:05
Оценка:  0
Peyot
руские пополняют свои нетрадиционнеы ряды традиционными для себя методами. одно название "впопучленцы" обьясняет всю суть руской окупационной групировки на донбасе!
ParisMA    13.12.2018, 15:25
Оценка:  +1
ParisMA
у нас с 2014 пошла тупая мода для тупых рагулей наверна - посмешнее и покрасивее назвать! нэбэсна сотня, святый майда, впопучленцы.... кабздец народ, американцы молодцы , добились успеха и таки сделали из украинцев тупое мычящее...фи
Strv-003-3    13.12.2018, 15:05
Оценка:  -1
Strv-003-3
это они кому пишут ?! тем кого из трамваев на мобилизацию забирают ?!
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