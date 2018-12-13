Оккупанты на Донбассе закрывают фирмы, чтобы забрать людей в армию

"Военные комиссариаты" получили задание сразу по закрытию предприятий активизировать меры по мобилизации в оккупационные войска.

В военной разведке рассказали о задачах "органов безопасности" и "комиссариатов" в ОРДЛО ukrinform.ua

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Оккупанты на Донбассе ликвидируют предприятия, чтобы отправить неработающих жителей территории на фронт. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает инфоцентр СНБО.

"Российская оккупационная администрация скрыто использует возможность доукомплектования соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ за счет ухудшения социально-экономического положения населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - рассказали в ведомстве.

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По данным разведки, создаются искусственные условия для предотвращения трудоустройства граждан, которые на протяжении года привлекались к мобилизационным сборам и отказались от призыва.

"В составе "Республиканских органов государственной безопасности" сформированы новые подразделения якобы для борьбы с преступностью в экономической сфере", - пояснили в разведке.

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Основным их назначением стала фабрикация оснований для ликвидации предприятий любой формы собственности, если их руководство мало способствует военной мобилизации сотрудников.

"Военные комиссариаты" получили распоряжение активизировать меры по призыву на военную службу работников, которые будут уволены в связи с прекращением работы их предприятий", - рассказали в разведке.

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Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что ракеты "Искандер" были перемещены Россией ближе к украинской границе, и теперь они могут достать до Киева.