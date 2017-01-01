Под Николаевом фермеры и полиция с погоней задержали воров

Пытаясь скрыться от правоохранителей, пятеро злоумышленников протаранили автомобиль полицейского.

В Братском районе Николаевской области местные фермеры и полиция задержали пятерых злоумышленников, которые совершили кражу денег в одном из жилых домов.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 13 декабря.

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Отмечается, что накануне в селе Петропавловка люди заметили подозрительный автомобиль Honda иностранной регистрации, который несколько дней передвигался по улицам. Фермеры решили поинтересоваться у чужаков целями их прибытия. Но как только мужчины приблизились к транспортному средству, водитель с четырьмя пассажирами попытались скрыться.

Фермеры позвали на помощь других местных жителей и сообщили о происшествии полицию Братского района.

“Пытаясь скрыться от правоохранителей, пятеро злоумышленников в возрасте от 34-х до 57-ми лет протаранили автомобиль полицейского, который перекрывал движение ворам. Затем на своем авто преступники заехали в реку, поэтому вынуждены были покинуть его и бросились наутек“, – говорится в сообщении.

В это время в полицию поступило сообщение от жителя с. Петропавловка о том, что, вернувшись домой, он увидел, что из его дома похищено 10 тысяч гривен.

Через несколько часов сотрудники полиции Братского и Вознесенского района, а также около 50 граждан задержали всех пятерых воров возле села Вороновка Вознесенского района.

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Злоумышленники были доставлены в Братский отдел полиции. Выяснилось, что все они из Одессы. В их автомобиле нашли отмычки, ломы, перчатки и другие орудия преступления, а у самих задержанных изъяли крупную сумму денежных средств.

По данному факту начато уголовное производство по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Полиция проверяет информацию относительно причастности задержанных к совершению ряда краж не только на территории Николаевской и Одесской областей.

Как сообщалось 31 октября, в Киеве банда “домушников“ на авто сбила патрульных и протаранила 10 машин.