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Государству вернут Запорожский ТМК Фирташа

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90 из 110 миллионов долларов, выделенных на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината, растратили.
Госпредприятие ЗТМК в 2013 году сделали обществом с ограниченной ответственностью
Госпредприятие ЗТМК в 2013 году сделали обществом с ограниченной ответственностью
EPA/UPG

Суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращения государству цельного имущественного комплекса комбината.

Об этом сообщает САП в Facebook.

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“12 декабря Центральная апелляционным хозяйственным судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 09.07.2018, которое полностью удовлетворило иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в интересах государства в компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр) и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращение государству цельного имущественного комплекса комбината“, - говорится в сообщ ны.

Согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу.

САП ожидает оглашения полного текста принятой Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству.

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Стоит отметить, в 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие ЗТМК стало обществом с ограниченной ответственностью. Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Тогда Фонд госимущества и передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ДП ЗТМК.

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd).

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

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Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом, на модернизацию производства было направлено лишь 20 млн грн.

Как сообщалось, в декабре 2017 года австрийский суд отсрочил экстрадицию Фирташа в США.

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Теги: комбинат, коррупция, Фирташ, олигарх
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