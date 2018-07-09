Государству вернут Запорожский ТМК Фирташа

90 из 110 миллионов долларов, выделенных на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината, растратили.

Госпредприятие ЗТМК в 2013 году сделали обществом с ограниченной ответственностью EPA/UPG

Суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращения государству цельного имущественного комплекса комбината.

Об этом сообщает САП в Facebook.

Читай также: Облгазы задолжали Нафтогазу $2 млрд - Коболев

“12 декабря Центральная апелляционным хозяйственным судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 09.07.2018, которое полностью удовлетворило иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в интересах государства в компании Толексис Трейдинг Лимитед (Кипр) и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращение государству цельного имущественного комплекса комбината“, - говорится в сообщ ны.

Согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу.

САП ожидает оглашения полного текста принятой Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству.

Читай также: На фирмах Фирташа в марте прошли обыски - Сарган

Стоит отметить, в 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие ЗТМК стало обществом с ограниченной ответственностью. Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ - оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольной бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Тогда Фонд госимущества и передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении ДП ЗТМК.

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию Tolexis Trading Ltd).

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Читай также: Крымский завод Фирташа травит Херсонскую область - расследование

Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.