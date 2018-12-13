Военнопленный моряк в СИЗО Москвы избавился от "Русского Радио"

18-летнему Андрею Эйдеру сменили волну. Он в шутку выразил надежду, что не испортил рейтинги радиостанции.

Андрей Эйдер шутит, что до захвата в плен его жизнь была монотонной facebook.com/profile.php?id=100022374643126

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Самому молодому украинскому военнопленному - 18-летнему Андрею Эйдеру - заменили "Русское радио" в камере на "Европу плюс". Об этом написала его московский адвокат Александра Маркова у себя в Facebook.

Она отметила, что вчера смогла посетить Андрея в СИЗО "Матросская тишина". Маркова напомнила, что Эйдер - один из троихсерьезно раненных при захвате украинских кораблей. Кроме него, в "Матросской тишине" содержат офицера СБУ Василия Сороку и военного моряка Андрея Артеменко.

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"Их ранили при стрельбе по МБАК "Бердянск". У Андрея осколочное ранение ног, он хромает", - рассказала адвокат.

При этом Эйдер постепенно приходит в себя, уже может передвигаться без костылей и выглядит достаточно бодро, отметила Маркова.

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"Не теряет чувства юмора. Правда, у Андрея сложно сгибается колено и один осколок из ноги еще не вытащили, но по этому поводу Андрей не беспокоится, главное беспокойство Андрея - сигареты", - рассказала адвокат.

"И да, "Русское радио" ему заменили на "Европу плюс". После предыдущих публикаций в СМИ по поводу радио Андрей шутит и надеется, что не испортил "Русскому радио" рейтинги", - добавила Маркова.

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Она также рассказала, что Андрей только в этом году закончил Одесский морской лицей и пошел служить на корабль.

"Как сказал Андрей: "До недавних событий жил тихо, скучно, монотонно". Но мы все понимаем, что жизнь молодого парня уже не будет прежней и свое девятнадцатилетие Андрей встретит вдалеке от родных", - пишет адвокат.

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Она выразила надежду, что не всем украинским военнопленным придется встречать Новый год за решеткой.

Ранее украинские моряки написали письма родным в Украину, где жаловались на то, что устали от "Русского радио".