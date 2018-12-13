США призывают Венгрию перестать мешать сотрудничеству Украины с НАТО

Посол США в Будапеште считает, что Венгрии надо получше расставить приоритеты ввиду угроз России Европе.

Посол США в Венгрии призвал ту перестать мешать работе Украины с НАТО hungarytoday.hu

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США призвали Венгрию восстановить отношения с Украиной и не пытаться блокировать сотрудничество Киева и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По мнению посла США в Будапеште Дэвида Корнштейна, Венгрия могла бы получше расставить приоритеты в своих альянсах в то время, когда Россия представляет новую угрозу Украине и Европе.

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"Сейчас, как никогда, Россия испытывает Запад", - подчеркивает Корнштейн. "Мы твердо убеждены в том, что, будучи союзниками по НАТО, лучшим способом продвижения реформ в Украине является общение с Украиной, а не блокирование взаимодействия Украины с НАТО", - отметил посол.

По словам Корнштейна, Венгрия, которая в значительной степени зависит от российских нефтегазовых и ядерных экспертиз, играла с огнем, подыгрывая президенту РФ Владимиру Путину.

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"Путин не заинтересован в национальном суверенитете. Его мировоззрение неоимперское. Если Украина потерпит неудачу, Венгрия окажется на переднем крае российской агрессии", - подчеркнул посол.

Напомним, ранее Венгрия блокировала заседания комиссии Украина-НАТО, требуя реализовать права венгерской национальной общины в Закарпатье.