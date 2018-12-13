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В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального

Комментариев: 2
Региональный статус русского языка в Харьковской области отменен. За это решение проголосовали три четверти всех депутатов облсовета.
Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка в области
Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка в области
politikus.ru

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В Харьковской области депутаты проголосовали за отмену регионального статуса русского языка.

Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского областного совета на заседании 6 декабря, сообщил в четверг, 13 декабря, депутат облсовета Дмитрий Булах в Facebook.

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“На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них и одно одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где нужно использовать русский язык. Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения“, - написал Булах.

Как сообщалось 29 ноября, в Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального.

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Теги: русский язык, Харьков, Харьковская область
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Комментариев (3)
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Krotol2    13.12.2018, 17:44
Оценка:  0
Krotol2
Идиотизм
MNI1957    13.12.2018, 17:35
Оценка:  -1
MNI1957
БАЛБЕСЫ,русский и россиянин две разницы,и своими тупыми указами русский язык вам не искоренить
Woodbrother    13.12.2018, 17:38
Оценка:  -1
Woodbrother
Так называемый русский язык умирает даже на самой москве. Каждый второй москвич на нем не разговаривает .
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