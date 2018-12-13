В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального

Региональный статус русского языка в Харьковской области отменен. За это решение проголосовали три четверти всех депутатов облсовета.

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В Харьковской области депутаты проголосовали за отмену регионального статуса русского языка.

Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского областного совета на заседании 6 декабря, сообщил в четверг, 13 декабря, депутат облсовета Дмитрий Булах в Facebook.

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“На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них и одно одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где нужно использовать русский язык. Решение об отмене было консолидированным и за него проголосовали три четверти всех депутатов, и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения“, - написал Булах.

Как сообщалось 29 ноября, в Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального.