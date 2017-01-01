В УПЦ КП выбрали единого кандидата в главы поместной церкви

Будущий глава объединенной церкви получит Томос после Нового года - предстоятель поедет в Константинополь, где присоединится к литургии Вселенского патриарха.

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Будущему предстоятелю поместной православной церкви в Украине вручат 6 января 2019 года. Об этом заявил спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря, передает BBC Украина.

Он отметил, что архиерейский собор УПЦ КП в Киеве на тему подготовки к будущему Объединительному собору уже завершился. По словам Зори, УПЦ КП определилась с единым кандидатом от себя на пост предстоятеля будущей церкви.

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Архиепископ добавил, что 6 января в Константинополе должна быть совершена божественная литургия, общее служение Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля Украинской поместной церкви, после чего ему будет вручен Томос.

Иерархи УПЦ КП придут на объединительный собор 15 декабря, отметил Зоря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.

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В то же время в УПЦ КП пока не называют кандидата на главенство в поместной церкви - его имя услышат уже на соборе. По словам Зори, голосование на соборе будет тайным, как ранее и предлагал Вселенский патриарх Варфоломей.

Сначала все участники собора определят трех главных претендентов, потом архиереи тайным голосованием выберут из этой тройки предстоятеля. Кроме того, комиссия представителей православных церквей Украины уже рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

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Ранее в интервью ВВС Евстратий не исключал, что патриарх Филарет может и не стать новым предстоятелем объединенной церкви.