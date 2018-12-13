В Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того

По трагической случайности погиб 40-летний уроженец другого государства.

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В Кропивницком подозреваемый в убийстве 40-летнего иностранца утверждает, что ошибся объектом преступления и застрелил не того человека, которого ему “заказали“.

Об этом со ссылкой на материалы Единого государственного реестра судебных решений сообщает в четверг, 13 декабря, местное издание CBN.

Указано, что в октябре заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя, который согласится лишить жизни оппонента.

“Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить умышленное убийство. За это пообещал передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился. Посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал фото последнего“, - говорится в материалах следствия.

Известно также, что в начале ноября исполнитель получил от посредника пистолет.

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“Находясь вечером 6 ноября у дома №76 по ул. Верхняя Пермская, подозреваемый увидел человека, которого, как ему показалось, он видел на фотографии, и дважды выстрелил в ее сторону. От полученных ранений мужчина скончался. Считая преступление оконченным, а договоренность выполненной, исполнитель с места совершения преступления скрылся“, - говорится в документах.

Однако, как отмечается, во время допроса подозреваемый сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога и является наркозависимым. Кроме того, он заявил, что совершил убийство, ошибившись объектом преступления.

В связи с этим суд решил назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось 7 ноября, в Кропивницком на улице застрелили иностранца.