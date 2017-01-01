ЕС отправит жителям Донбасса гуманитарной помощи еще на 4 млн евро

В связи с началом зимы в неконтролируемые правительством оккупированные территории передадут обогреватели, еду, медикаменты и постараются помочь с разминированием.

Жителям неподконтрольных Украине территорий добавят гуманитарной помощи в связи с началом зимы EPA/UPG

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Европейский Союз выделил дополнительно 4 млн евро на гуманитарную помощь восточным регионам Украины в начале зимы. Об этом сообщил сайт Еврокомиссии.

"Это увеличивает гуманитарную помощь ЕС Украине до 116 миллионов евро с 2014 года", - отмечает пресс-служба. В Еврокомиссии подчеркивают, что гражданское население на востоке Украины продолжает страдать в течение четырех лет конфликта.

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"Европейский Союз продолжает поддерживать всех нуждающихся, где бы они ни находились. Это наш гуманитарный и моральный долг", - говорится в сообщении.

Новое финансирование позволит оказывать помощь неконтролируемым украинской властью регионам, пояснил комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Кристос Стилианидес. В течение зимы это позволит предоставить, к примеру, обогреватели жителям этих территорий.

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"Финансируемые ЕС гуманитарные проекты включают продовольственную помощь, ремонт жилья, водоснабжение и санитарию, поддержку защиты, медицинскую помощь, образование в чрезвычайных ситуациях и деятельность по разминированию", - отметили в Еврокомиссии.

"Беспорядочные обстрелы затрудняют предоставление основных услуг, таких как вода и электричество, по обе стороны линии соприкосновения", - отметили в пресс-службе.

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Кроме того, Украина занимает пятое место в мире по количеству жертв среди гражданского населения, связанных с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами, говорят в Еврокомиссии.

"ЕС обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины и продолжает призывать к полному выполнению Минских соглашений".

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Напомним, ранее Европарламент выступил против реализации проекта "Северный поток-2". В России назвали эту резолюцию "безумием".