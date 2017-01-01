Аварии: В Николаеве без тепла остались более 50 зданий, в Харькове - более 100

Ведутся работы по восстановлению функционирования теплотрасс.

Десятки домов остались без тепла из-за аварий на теплотрассах 112.ua

В Харькове из-за дефекта наземного трубопровода отключено отопление в 107 жилых домах.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко агентству Интерфакс-Украина в четверг, 13 декабря.

Он уточнил, что трубопровод идет от котельной завода Хартрон.

“Без тепла 107 жилых домов. Сегодня к вечеру их планируется подключить“, - отметил Сидоренко.

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Также в Николаеве около 15 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом Українським Новинам сообщил представитель энергопоставляющей компании Николаевоблэнерго.

Сообщается, что всего без отопления остались 53 здания, в том числе многоэтажные дома, детские сады и школы по улицам Большая Морская, Никольская, Бугский Бульвар, Мостостроителей и Терасная. Ведутся работы по восстановлению функционирования теплотрассы.

Как сообщалось, 12 декабря были опубликованы новые тарифы на тепло по областям.