Кабмин передал СНБО новый санкционный список против юрлиц РФ
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Кабмин просит СНБО ввести новые санкции против юридических лиц в связи с агрессией РФ в Керченском проливе. Об этом говорится в предложении правительства от 12 декабря.
Список санкций предлагается расширить "в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины".
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Правительство предлагает применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам в России.
Минкультуры и другие органы исполнительной власти с момента вступления в силу таких санкций обязаны будут проверять юрлица в случае заявления ими желания совершить сделку на предмет нахождения с санкционном списке.
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МИД после введения санкций в действие поручено проинформировать ЕС, США и другие государства о введенных мерах с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничений.
Вопрос о новых санкция СНБО поручено рассмотреть в течение месяца. Сам список юрлиц не оглашен - его передали Совету нацбезопасности с пометкой "для служебного пользования".
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Ранее в среду Европарламент принял резолюцию по санкциям против России.