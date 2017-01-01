Кабмин передал СНБО новый санкционный список против юрлиц РФ

Совет нацбезопасности должен рассмотреть предложение правительства в течение месяца.

Кабмин поручил СНБО в течение месяца рассмотреть новые санкции против РФ facebook.com/KabminUA

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Кабмин просит СНБО ввести новые санкции против юридических лиц в связи с агрессией РФ в Керченском проливе. Об этом говорится в предложении правительства от 12 декабря.

Список санкций предлагается расширить "в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины".

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Правительство предлагает применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам в России.

Минкультуры и другие органы исполнительной власти с момента вступления в силу таких санкций обязаны будут проверять юрлица в случае заявления ими желания совершить сделку на предмет нахождения с санкционном списке.

В распоряжении не уточняется список юрлиц, по отношению к которым хотят применить меры kmu.gov.ua

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МИД после введения санкций в действие поручено проинформировать ЕС, США и другие государства о введенных мерах с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничений.

Вопрос о новых санкция СНБО поручено рассмотреть в течение месяца. Сам список юрлиц не оглашен - его передали Совету нацбезопасности с пометкой "для служебного пользования".

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Ранее в среду Европарламент принял резолюцию по санкциям против России.