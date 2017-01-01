Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин передал СНБО новый санкционный список против юрлиц РФ

Комментариев: 0
Совет нацбезопасности должен рассмотреть предложение правительства в течение месяца.
Кабмин поручил СНБО в течение месяца рассмотреть новые санкции против РФ
Кабмин поручил СНБО в течение месяца рассмотреть новые санкции против РФ
facebook.com/KabminUA

Читай также: Европарламент выступил против Северного потока-2

Кабмин просит СНБО ввести новые санкции против юридических лиц в связи с агрессией РФ в Керченском проливе. Об этом говорится в предложении правительства от 12 декабря.

Список санкций предлагается расширить "в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины".

Читай также: Германия и Франция хотят отправить наблюдателей в Азовское море

Правительство предлагает применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам в России.

Минкультуры и другие органы исполнительной власти с момента вступления в силу таких санкций обязаны будут проверять юрлица в случае заявления ими желания совершить сделку на предмет нахождения с санкционном списке.

В распоряжении не уточняется список юрлиц, по отношению к которым хотят применить меры
В распоряжении не уточняется список юрлиц, по отношению к которым хотят применить меры
kmu.gov.ua

Читай также: Европа может пойти на закрытие портов для российских кораблей из Азова

МИД после введения санкций в действие поручено проинформировать ЕС, США и другие государства о введенных мерах с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничений.

Вопрос о новых санкция СНБО поручено рассмотреть в течение месяца. Сам список юрлиц не оглашен - его передали Совету нацбезопасности с пометкой "для служебного пользования".

Читай также: Берлин поддержал продление санкций против России

Ранее в среду Европарламент принял резолюцию по санкциям против России.

 

Поделись:
Теги: санкции, РФ, Кабмин, СНБО, предприятия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь