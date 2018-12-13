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Священник получил 6 лет тюрьмы: Препятствовал передвижению ВСУ

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Суд дал шесть лет тюрьмы священнику УПЦ МП Марецкому.
Духовник организовал установку палаток возле села для блокирования дороги
Духовник организовал установку палаток возле села для блокирования дороги
focusonnews.wordpress.com

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Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил протоиерея УПЦ Московского патриархата Владимира Марецкого к шести годам лишения свободы. Церковник получил срок за препятствование украинским военным в передвижении - он организовал установку палатки возле села для перекрытия дороги Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщается в решении суда от 27 ноября.

“Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет“, - говорится в сообщении.

Марецкий организовал установку палатки возле с. Райгородка в Луганской обл. и вместе с некоторыми местными жителями перегородил бревном и мешками дорогу Вооруженным силам Украины.

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“В период с 18 апреля по 24 мая 2014 года по предварительному сговору с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами препятствовал личному составу воинской части А0284 Вооруженных сил Украины, а именно: заблокировал дорогу деревянной колодой и мешками, разместил у дороги палатку, где было организовано круглосуточное дежурство, выражал публичное недовольство пребыванием личного состава воинской части А0284 Вооруженных сил Украины в районе с. Райгородка и призвал военных покинуть свои позиции, мотивируя это тем, что местное население не нуждается в их помощи“, - говорится в решении.

Суд допросил 7 свидетелей (местных жителей и военных), которые служили в 2014 году в селе Райгородка.

Стоит отметить, что тюремный срок священнику начнут исчислять после того, как задержат его, если это удастся сделать.

Как сообщалось 13 декабря, Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел должен был координировать провокации, предусматривалось, что в ходе акций на территории Киево-Печерской лавры будут жертвы среди мирного населения.

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Теги: священник, ВСУ, приговор, тюрьма
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Комментариев (4)
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Хитрый-Лис    13.12.2018, 19:27
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Первый пошёл. МП экстремиская организация.
Колишній-східняк    13.12.2018, 18:58
Оценка:  0
Колишній-східняк
я не боксёр, но в это лицо я бы не промахнулся
GALE    13.12.2018, 18:48
Оценка:  -2
GALE
Насмешили )
Woodbrother    13.12.2018, 18:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Как гаваривал михал сергеич- процесс пошел. Пора уже заняться агентурой кремля, рядящейся в рясы сталинско -бериевского патриархата, именуемого в народе рпц .
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