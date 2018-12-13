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Военное положение: Любую книгу из РФ разворачивают на границе

Комментариев: 2
Госкомтелерадио попросило Гостаможню на время военного положения приостановить ввоз любых книг из страны-агрессора.
Книги из РФ временно нельзя ввезти в Украину
Книги из РФ временно нельзя ввезти в Украину
censor.net.ua

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В Украине из-за введения военного положения действует запрет на ввоз любой литературы из Российской Федерации. Об этом заявил первый зампредседателя Госкомтелерадио Богдан Червак, передает "Вголос". 

"Из-за введения военного положения в десяти областях Украины мы обратились в Госутаможенную службу с просьбой прекратить пропускать на территорию Украины любую литературу из РФ", - сообщил чиновник. 

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"То есть на сегодня ни один экземпляр российских книг не поступает к нам от страны-агрессора. Так будет продолжаться до завершения военного положения", - уточнил Червак.

Ранее Госкомтелерадио опубликовало новый список книг, запрещенных к ввозу из России - среди них оказались, к примеру, детективы Дарьи Донцовой.

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Теги: Госкомтелерадио, книги, РФ, запрет, военное положение
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Комментариев (2)
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Woodbrother    13.12.2018, 18:22
Оценка:  +1
Woodbrother
На Руси в лаптях не ходили . Псевдотворчество ленки качур можно смело выкидывать в мусорник.
Антибес    13.12.2018, 18:11
Оценка:  -1
Антибес
Любую?И где здесь демократия?И где здесь непредвзятость?Или всех под"одну гребёнку"как в 1937-м???Грош цена вашему патриотизму,"пuдорюги"! !!
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