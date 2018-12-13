Военное положение: Любую книгу из РФ разворачивают на границе

Госкомтелерадио попросило Гостаможню на время военного положения приостановить ввоз любых книг из страны-агрессора.

Книги из РФ временно нельзя ввезти в Украину censor.net.ua

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В Украине из-за введения военного положения действует запрет на ввоз любой литературы из Российской Федерации. Об этом заявил первый зампредседателя Госкомтелерадио Богдан Червак, передает "Вголос".

"Из-за введения военного положения в десяти областях Украины мы обратились в Госутаможенную службу с просьбой прекратить пропускать на территорию Украины любую литературу из РФ", - сообщил чиновник.

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"То есть на сегодня ни один экземпляр российских книг не поступает к нам от страны-агрессора. Так будет продолжаться до завершения военного положения", - уточнил Червак.

Ранее Госкомтелерадио опубликовало новый список книг, запрещенных к ввозу из России - среди них оказались, к примеру, детективы Дарьи Донцовой.