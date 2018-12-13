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Вилкул: Надо обеспечивать работой шахтеров Украины, а не Южной Африки или Америки

Комментариев: 7
Александр Вилкул, народный депутат от "Оппозиционного Блока", встретился на шахте "Павлоградская" (Днепропетровская область) с шахтерами.
Вилкул: Надо обеспечивать работой шахтеров Украины, а не Южной Африки или Америки

Оппозиционер подчеркнул: “Для меня патриотизм – это обеспечивать работой граждан своей страны, поддерживать нашу промышленность, поддерживать украинскую угольную отрасль, покупать украинский уголь. А не так как половина нашего правительства – собирается, кладет руку на сердце и в порту поет гимн, когда приходят баржи с углем из Америки или из Южной Африки. Власть должна заниматься в первую очередь поддержкой человека труда, создавать здесь достойные рабочие места и давать достойную заработную плату. Мы подали необходимые законопроекты и реализуем их после победы“.

Ранее Вилкул выступил с парламентской трибуны с требованием принять закон 8362, поданный депутатами в том числе и из Оппозиционного Блока, который позволил бы погасить задолженность по зарплате шахтёрам государственных шахт. После давления оппозиции, многочисленных митингов шахтёров, 13 июля, Рада приняла этот закон и 17 августа он вступил в силу. Однако, правительство до сих пор так и не погасило шахтерам полностью долги по зарплате.

“Общая задолженность перед шахтерами всех государственных шахт страны была 1,1 млрд грн. Но у правительства не нашлось денег выплатить людям то, что они заработали тяжелейшим трудом. При этом 1,2 млрд грн были выплачены чиновникам Нафтогаза в виде премии. Это просто издевательство“, - сказал оппозиционер.

По информации СМИ, в Украине, после нескольких выплат, задолженность по зарплате шахтерам опять начала расти. Об этом сообщил Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По состоянию на 7 декабря 2018 задолженность составила 437 млн грн.

Вилкул подчеркнул, что единственная возможность не только погасить задолженность, но и обеспечить людей работой с достойной заработной платой - это обеспечение поддержки промышленности, открытие новых производств и привлечение инвестиций. “У каждого ж в семье есть бюджет. Правильно? У каждого. И у страны есть бюджет. Так вот бюджет страны укрупненно делится так: бюджет 2019 года, сейчас же проголосовала Верховная Рада, мы, конечно, против голосовали, но они насобирали голосов, - 30% идет на отдачу долгов и кредитов, 40% на оборону и безопасность – это и армия, и прокуратура, все вместе. И 30% только на все остальное – школы и больницы, асфальт, крыши... При таком балансе – 30 на долги, 40 на войну и 30 только на все остальное – нормально не будет никогда, даже теоретически. У нас есть четкая программа что необходимо делать для вывода страны из кризиса“, - сказал Вилкул.

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Комментариев (7)
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Мыкола    13.12.2018, 19:25
Оценка:  -1
Мыкола
Если муж пи-дит бышую жену, чтобы она вернулась к нему, то можно с уверенностью сказать, что она к нему никогда не вернется.Вот так и с Донбассом При таком подходе к этой проблеме все жертвы будут напрасны.Жаль, что эту простую истину надо втолковывать народу Украины !
Юрий1    13.12.2018, 19:15
Оценка:  +4
Юрий1
Из Африки и Америки, везут уголь. антрацитовой группы. А все украинские шахты добывавшие антрацит, находятся на неподконрольной Украине территории. К тому же шахтёры и кобайнёры, сейчас воюют против Украины. Вот пусть их и обеспечивают работой их дамбасские вожди.
Мыкола    13.12.2018, 19:11
Оценка:  -3
Мыкола
За весь период войны россиян задержали около десятка. Но зато наши про-паган-до-ны со всех экранов кукарекают, что мы воюем с Россией. Так в методичке написано. Вспоминается старый армейский анекдот: товарищ старшина, не люминий а алюминий !- Нет, тут написано люминий, значит правильно люминий !
donizete    13.12.2018, 19:16
Оценка:  +4
donizete
Колька, катись-ка отсюда, к своим "реальным пацанам".
Woodbrother    13.12.2018, 18:18
Оценка:  +3
Woodbrother
А чего же вы этих шахтеров пожставили, пригласив кремль ввести войска на нашу землю ?
MNI1957    13.12.2018, 18:04
Оценка:  +6
MNI1957
вокально инструментальный ансамбль ЗРАДА запел предвыборные песни
WTF2wtf    13.12.2018, 18:02
Оценка:  +5
WTF2wtf
Так может этот Вилкул пойдет и отвоюет у россиян захваченные на Донбассе шахты?
Основная добыча антрацита именно там.
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