Вилкул: Надо обеспечивать работой шахтеров Украины, а не Южной Африки или Америки

Александр Вилкул, народный депутат от "Оппозиционного Блока", встретился на шахте "Павлоградская" (Днепропетровская область) с шахтерами.

Оппозиционер подчеркнул: “Для меня патриотизм – это обеспечивать работой граждан своей страны, поддерживать нашу промышленность, поддерживать украинскую угольную отрасль, покупать украинский уголь. А не так как половина нашего правительства – собирается, кладет руку на сердце и в порту поет гимн, когда приходят баржи с углем из Америки или из Южной Африки. Власть должна заниматься в первую очередь поддержкой человека труда, создавать здесь достойные рабочие места и давать достойную заработную плату. Мы подали необходимые законопроекты и реализуем их после победы“.

Ранее Вилкул выступил с парламентской трибуны с требованием принять закон 8362, поданный депутатами в том числе и из Оппозиционного Блока, который позволил бы погасить задолженность по зарплате шахтёрам государственных шахт. После давления оппозиции, многочисленных митингов шахтёров, 13 июля, Рада приняла этот закон и 17 августа он вступил в силу. Однако, правительство до сих пор так и не погасило шахтерам полностью долги по зарплате.

“Общая задолженность перед шахтерами всех государственных шахт страны была 1,1 млрд грн. Но у правительства не нашлось денег выплатить людям то, что они заработали тяжелейшим трудом. При этом 1,2 млрд грн были выплачены чиновникам Нафтогаза в виде премии. Это просто издевательство“, - сказал оппозиционер.

По информации СМИ, в Украине, после нескольких выплат, задолженность по зарплате шахтерам опять начала расти. Об этом сообщил Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По состоянию на 7 декабря 2018 задолженность составила 437 млн грн.

Вилкул подчеркнул, что единственная возможность не только погасить задолженность, но и обеспечить людей работой с достойной заработной платой - это обеспечение поддержки промышленности, открытие новых производств и привлечение инвестиций. “У каждого ж в семье есть бюджет. Правильно? У каждого. И у страны есть бюджет. Так вот бюджет страны укрупненно делится так: бюджет 2019 года, сейчас же проголосовала Верховная Рада, мы, конечно, против голосовали, но они насобирали голосов, - 30% идет на отдачу долгов и кредитов, 40% на оборону и безопасность – это и армия, и прокуратура, все вместе. И 30% только на все остальное – школы и больницы, асфальт, крыши... При таком балансе – 30 на долги, 40 на войну и 30 только на все остальное – нормально не будет никогда, даже теоретически. У нас есть четкая программа что необходимо делать для вывода страны из кризиса“, - сказал Вилкул.