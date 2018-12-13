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Порошенко узнал условия для второго транша ЕС

Комментариев: 4
Для получения первого транша Украина выполнила все шесть условий, сообщил президент. Сегодня обсудили шаги для получения нового транша.
Петр Порошенко и Валдис Домбровскис
Петр Порошенко и Валдис Домбровскис
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 13 декабря, обсудил в Брюсселе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом условия получения второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент поблагодарил за решение о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи Украине.

"Мы выполнили все шесть условий для получения первого транша. После оценочной миссии ЕС принял это решение", - напомнил Порошенко.

Он сообщил, что сегодня в Брюсселе обсудили следующие шаги, необходимые для второго транша.

"Украина решительно настроена продвигаться дальше ив контексте повестки реформ", - заверил глава государства.

Порошенко также сообщил, что во время переговоров обсуждался вопрос имплементации Соглашения об ассоциации, что является мощным стимулом реформ. 

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, в свою очередь отметил, что ЕС выделил 500 млн евро макрофинансовой помощи на этой неделе. "Это не только жест солидарности, но и знак того, что Украина полностью выполняет требования по реформам", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Украина получила полмиллиарда евро от ЕС 11 декабря. Деньги направили в бюджет.

 

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Теги: Украина, ЕС, Порошенко, Брюссель, финансирование, транш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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tetyalissa    13.12.2018, 19:02
Оценка:  +2
tetyalissa
\\ Отдавать миллиардные долги будешь ТЫ , твои ДЕТИ , твои ВНУКИ !!! Украина влезла в долговую
"яму" надолго !!
GALE    13.12.2018, 18:46
Оценка:  +1
GALE
Опять западло якэсь?
GALE    13.12.2018, 18:46
Оценка:  -1
GALE
Опять западло якэсь?
Хюндай    13.12.2018, 18:32
Оценка:  +2
Хюндай
Кто будет отдавать ваши транши ?Опять во всём будет как в поговорке я не я и хата не моя.
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