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На железнодорожных путях во Львове два человека получили удар током

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Молодые люди были травмированы в районе станции Пидзамче, откуда их увезла "скорая помощь".
Двоих людей госпитализировали после удара током
Двоих людей госпитализировали после удара током
Спутник

Во Львове в четверг, 13 декабря, юноша и девушка получили удар электротоком на железнодорожных путях в районе станции Пидзамче, сообщает пресс-служба полиции области.

Потерпевшие госпитализированы, медики уточняют их диагнозы.

Отмечается, что инцидент произошел около 14:10.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции – устанавливала обстоятельства травмирования молодых людей.

Напомним, в ноябре под Киевом зацепер обгорел от удара током. У молодого человека обгорело 50% тела.

Ранее в Киеве на одной из железнодорожных станций проводника ударило током в 36 тысяч вольт. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы, но он выжил.

 

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Теги: Львов, железная дорога, удар током, электричество, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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