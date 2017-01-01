В Николаеве 53 здания остались без отопления из-за аварии
В городе без отопления остались 53 здания, в том числе многоэтажные дома, детские сады и школы.
В Николаеве около 15 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщил представитель энергопоставляющей компании Николаевоблэнерго, пишут Українські Новини в четверг, 13 декабря.
Сообщается, что без отопления остались 53 здания, в том числе многоэтажные дома, детские сады и школы по улицам Большая Морская, Никольская, Бугский Бульвар, Мостостроителей и Терасная.
Ведутся работы по восстановлению функционирования теплотрассы.
Ранее сообщалось, что в Харькове из-за дефекта наземного трубопровода отключено отопление в 107 жилых домах.
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