Аваков из-за учений пропустил допрос по делу об обстреле кортежа Януковича

В Генпрокуратуре подтвердили, что министр внутренних дел не явился на допрос.

Аваков не пришел сегодян на допрос по делу Януковича mvs.gov.ua

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Глава МВД Арсен Аваков не появился сегодня на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщил глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет LB.ua.

"Его не было", - заявил Горбатюк. Аваков должен был сегодня появиться в качестве свидетеля на допросе в ГПУ по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича.

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Надо отметить, что в четверг под Киевом завершились масштабные учения МВД совместно с ГПСУ, ГосЧС и Нацгвардией. В них принимали участие около 1200 правоохранителей, присутствовал и Аваков.

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Ранее Янукович и его защита заявляли о многочисленных попытках покушения на бывшего президента во время его побега из Межигорья в Россию. В частности, бывший глава государства жаловался на обстрел его кортежа.