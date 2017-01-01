В Одессе лидера Антимайдана заочно посадили за сепаратизм

Денис Яцюк, по данным следствия, был инициатором создания "Одесской народной республики" и призывал к отделению от Украины.

Одного из участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года и лидера местного Антимайдана Дениса Яцюка заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. Соответствующее решение вынес Приморский районный суд Одессы.

Как установило следствие Яцюк, находясь на территории аннексированного Крыма, сделал видеозапись обращения, в котором публично призывал к протестному движению в Одессе и других городах для отделения юго-восточных регионов от Украины и создания "Республики Новороссия".

Восемь свидетелей в суде показали, что Яцюк является участником трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года и сторонников сепаратистов на Донбассе. Также он был одним из руководителей организации "Одесская дружина – Антимайдан" и инициатором создания "Одесской народной республики".

Суд признал Яцюка виновным в сепаратизме и заочно приговорил к пяти годам тюрьмы. Службе безопасности Украины поручили задержать осужденного и доставить его в пенитенциарное учреждение.

Ранее сообщалось, что суд заочно посадил священника УПЦ МП за пособничество "ЛНР".

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