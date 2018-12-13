На Донбассе погиб украинский военный

Сепаратисты на протяжении текущих суток, 13 декабря, девять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в штабе ООС.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Отмечается, что на протяжении текущих суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня.

"От вражеской пули снайпера один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сводке.

В ходе обстрелов зафиксированы два случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Сепаратисты обстреляли из 82 мм миномета позиции Объединенных сил возле поселка Гнутово на мариупольском направлении. Кроме того, опорные пункты Объединенных сил поверглись обстрелу из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении в районе Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

Ранее в Москве заявили, что власти Украины готовят наступление на мариупольском направлении на Донбассе.

Напомним, за сутки 11 декабря сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, были ранены двое военных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet