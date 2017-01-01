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Аваков не пришел на допрос в ГПУ - СМИ

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Глава МВД должен был давать показания в качестве свидетеля по делу о покушении на Виктора Януковича.
Арсен Аваков проигнорировал вызов на допрос
Арсен Аваков проигнорировал вызов на допрос
Арсен Аваков/Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков в четверг, 13 декабря, не явился на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"Его не было", - сказал он.

Авакова вызывали на допрос на 13 декабря по делу о покушении на экс-президента Виктора Януковича. Он вызывался для допроса в качестве свидетеля.

Причины неявки Авакова не уточняются. Тем не менее, по данным издания, в четверг Аваков находится в Киеве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила главе МВД повестку о вызове на допрос по делу возможного покушения на экс-президента в 2014 году.

Напомним, Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича.

 

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Теги: МВД, ГПУ, допрос, Аваков, Арсен Аваков
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Источник: korrespondent.net

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