Афиша мероприятий на 15-16 декабря 2018 года. В эти выходные киевлянам и гостям скучать не придется, в столице проходит масса интересных мероприятий на любой вкус, многие из них на новогоднюю тематику.

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. 15-16 декабря в столице можно посетить: три новогодних маркета; новогодний парк развлечений, где состоится премьера новогодней сказки; спектакли для детей и взрослых, а также открытие рождественского городка на Подоле.

В этот уик-энд можно прийти на выступление популярных исполнителей, таких как Craig David, Ляпис, MAD HEADS либо запись новогоднего концерта.

Парк развлечений «Зимова Країна на ВДНГ»

Парк развлечений «Зимова Країна на ВДНГ» / фото: kp.ua

Парк развлечений работает с 8 декабря и до 10 марта на ВДНГ. Это одна из главных праздничных локаций страны. В сезоне 2018-2019 здесь можно покататься на катке, посетить ярмарку, квест-павильон “Дом интерактивных приключений”, городскую резиденцию фабрики игрушек “Клавдиево” и замок ледяных скульптур, пообщаться с Дедом Морозом в его резиденции и многое другое.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академіка Глушкова, 1,

Стоимость: одноразовые развлечения от 35 грн, от 290 грн. - комплексный билет

Winterra. Легенда казкового краю

Winterra. Легенда казкового краю / фото: aif.ua

С 14 и до 27 декабря на ВДНГ - новогодняя сказка от режиссера “Дім таємничих пригод” и “Вартові мрій” Константина Томильченко. “Winterra” рассказывает историю о мальчике, которому в канун Нового года необходимо спасти младшего брата из сказочного ледяного королевства Winterra. Спектакль обещает быть зрелищным, ведь для постановки использовали новые спецэффекты и декорации. В выходные дни представление показывают в 12.00 и 17.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный экспоцентр Украины, пр-т Академіка Глушкова, 1,

Стоимость: 265-2499 грн

Christmas Market

Christmas Market / фото: uFest.in.ua

14-16 декабря в ЦУМе пройдет новогодняя распродажа одежды, обуви, аксессуаров 60-и украинских брендов. На маркете запланированы мастер-классы по росписи имбирных пряников, изготовлению кукол-мотанок, декору елочных игрушек. Сказочную атмосферу обеспечат декорации и insta-фотозоны, а также новогоднее музыкальное сопровождение.

Пока родители будут заняты покупками, детей можно оставить под присмотром бебиситтеров в детской зоне. Оставив свой отзыв в специальном боксе, посетитель получает шанс выиграть ценные подарки от Made in Ukraine. Начало в 10.00.

Где: Киев, М. Крещатик, ЦУМ 7 этаж, Крещатик, 38.

Стоимость: вход бесплатный

"Всі. Свої. Самый большой маркет подарков"

"Всі. Свої. Самый большой маркет подарков" / фото: topclub.ua

В этот уик-энд на “"Всі. Свої.” заработает гигантский маркет подарков. Для посетителей будут открыты все 6 этажей. Так, на -1-ом можно купить новогодний декор, книги, блокноты, игрушки и открытки. -2-й этаж будет завален подарками для женщин, мужчин и детей, а также сумками, текстилем и аксессуарами.

-3-й - для любителей декора для дома, керамики, кухонных принадлежностей и гастрономических изысков (мяса, сыра, соусов, меда, шоколада, сладостей, алкоголь). На +1а – упаковывают подарки, на +2 – продают украшения, белье и косметику, на +2а разместится платная детская зона с развлечениями и аниматорами. В общей сложности представлены 250 украинских брендов. Начало в 10.00.

Где: Киев, ул. Десятинная, 12

Стоимость: вход бесплатный

Ярмарка новогодних подарков "Чобіток святого Миколая"

Ярмарка новогодних подарков "Чобіток святого Миколая" / фото: MoeMisto.ua

С 14 по 16 декабря в “Украинском доме” на Крещатике пройдет ярмарка праздничных подарков с участием мастеров различных видов народного и современного искусства. Здесь будут продавать: ароматические свечи, рождественское печенье, hand made украшения, деревянные игрушки для елки, оригинальные зимние композиции, праздничные сладости, много других неотъемлемых элементов новогоднего декора и интерьера, гастрономии. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Крещатик, Международный конгресс-центр "Український дім", ул. Крещатик, 2.

Стоимость: вход бесплатный

Новый Год 2019 / Контрактовая площадь

Новый Год 2019 / Контрактовая площадь / фото: detivgorode.ua

15 декабря в центре Подола, на Контрактовой площади, откроется праздничная ярмарка. Гости могут попасть на торжественное открытие, концерт и зажигание елки. Для детей обустроят деревню Святого Николая, установят арт-инсталляции и парк иллюминаций.

Как обещают организаторы, а это Folk Ukraine, на Подоле в этом году будет целая Страна Северного сияния. Ярмарка проработает до 20 января и каждый день планируют проводить творческие мастер-классы, художественные перформансы и инсталляции. С 12.00.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Контрактовая площадь

Стоимость: вход бесплатный

Турнир WWFC 13

Турнир WWFC 13 / фото: Bodo Life

В эту субботу ожидается масштабное спортивное событие - последний турнир года всемирной лиги World Warriors Fighting Championship – WWFC 13. В Киеве соберутся борцы ММА со всего мира и определят лучшего. В программе турнира 9 поединков спортсменов из: Украины, Франции, Польши, Бразилии, Австрии, Швейцарии, Азербайджана, Молдовы и Беларуси.

В главной битве сойдутся Роман Долидзе и поляк Михаил Пастернак. Ивенты WWFC это не только спорт, но и продуманная шоу-программа с интерактивами и розыгрышами призов. Гости VIP-зоны смогут расслабиться во время фуршета в VIP-Lounge и послушать известных DJ и MC. А вот для VIP-Gold гостей запланировано зажигательное AfterParty. Начало в 17.00.

Где: Киев, М. Дворец спорта, пл. Спортивная,1

Стоимость: 69-3450 грн

Чемпионат мира по профессиональному боксу WBA

Чемпионат мира по профессиональному боксу WBA / фото: kp.ua

15 декабря встретятся Артем Далакян vs Грегорио Леброн. Бой пройдет на вертолетной площадке КВЦ “Парковый”. Это поединок за звание чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 50,8 кг.

В программе также бои боксёров UnionBoxingPromotion: Игоря Магурина,Тимура Брыкова, Игоря Кудрицкого, Станислава Кутина, Александра Захожего, Владислава Сиренко. Соперниками украинцев станут спортсмены из: Аргентины, Бразилии, Испании, Голландии, Уганды и Доминиканской республики. Начало в 18.00.

Где: Киев, Вертолетная площадка, КВЦ “Парковый”, Парковая дорога, 16а

Стоимость: 500-2000 грн

“Вечерний Квартал”

“Вечерний Квартал” / фото: kp.ua

В субботу и воскресенье на главной концертной площадке страны пройдет запись праздничного новогоднего концерта “Вечернего квартала”. Зрителям покажут совершенно новую программу, с праздничными номерами, актуальными шутками от популярных комиков “Квартала”. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Дворец “Украина”, НДИ Украина, ул. Б.Васильковская, 103

Стоимость: 500-2000 грн

Peter Bence

Peter Bence / фото: youtube.com

15 декабря впервые в Киеве выступит венгерский виртуоз, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, как самый быстрый пианист, Петер Бенце. Музыкант может нажимать на клавиши инструмента 765 раз в минуту. На концерте в Киеве он исполнит рождественские композиции, а также известные классические мелодии переделанные мастером. Это и хиты Майкла Джексона, среди которых фортепианная версия Bad” & “Smooth Criminal”. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Политехнический институт, Дом культуры НТУУ КПИ, пр. Победы, 37

Стоимость: 950 грн

Сергей Михалок и группа ЛЯПИС 98

Сергей Михалок и группа ЛЯПИС 98 / фото: youtube.com

В субботу Сергей Михалок и ЛЯПИС 98 отыграют трехчасовое шоу. SOLD-OUT оркестр "Ляпис 98" презентует новую увлекательную программу "Юность", состоящую только из вечных песен и золотых хитов. Накануне “Ляписы” представили live-версию прошлогоднего концерта из Минска в клубе "Prime Hall". Это живое выступление снятое с помощью профессиональной многокамерной съемки. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Демеевская,Stereo Plaza, Лобановского пр-т, 119

Стоимость: 1700 грн

MAD HEADS.UA

MAD HEADS.UA / фото: youtube.com

Драйвовые музыканты, выступающие в стиле рокабилли, Mad Heads.Ua дадут клубный концерт 15 декабря. Коллектив считают первооткрывателями рокабилли в Украине, ведь они выступают с 1991 года.

Музыка Mad Heads - это некая симбиотика балканских народных мотивов и украинской песни. В 2004 году впервые начали выступать также в жанре ска-панка. Коллектив успешно выступает на просторах Европы, не единожды выступали на фестивалях “Rock'n'Roll Jamboree” и “Calella Psychobilly Meeting”. На концерте зрители услышат: “Смереку”, “Дубки”, “Пятницу” и многие другие любимые треки. Начало в 22.00.

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 175-1575 грн.

Craig David

Craig David / фото: NME.com

16 декабря в StereoPlaza запланировано грандиозное выступление номинанта “Грэмми”. Британец везет в украинскую столицу DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. Он обязательно исполнит свой новый хит – сингл "Ik now you", который записан в тандеме с английской инди-поп-группой Bastille.

Дебютный альбом Девида «Born To Do It» разошелся тиражом в 1,5 млн. экземпляров, критики назвали его лучшим музыкантом Великобритании, а Элтон Джон надеждой британской музыки. На сегодня музыкант продал уже 15 млн. своих альбомов. Его хит "7 days" попал в топ-10 Billboard и был продан тиражом 4,5 млн экземпляров, а дуэт со Стингом занял второе место в Billboard. Только за последний год данный трек "7 days" скачали около 300 млн раз. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Демеевская, StereoPlaza, пр-т Лобановского, 119

Стоимость: 490-3990 грн.

”вагоновожатые”

В воскресенье пройдет презентация альбома ”Референс”. Группа долго не выступала, поскольку работала над новым альбомом, который и представит на суд публики. В альбом “Референс” вошли десять новых треков, часть которых никогда не исполнялась раньше. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Лукьяновская, Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: от 440 грн.