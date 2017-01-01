От УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек

Одну из трех православных церквей, которая примет участие в создании единой поместной церкви в Украине, на Объединительном соборе будут представлять более 120 человек.

От УПЦ КП в Объединительном соборе будут участвовать более 40 иерархов cerkva.info

На Объединительном соборе, который состоится в субботу, 15 декабря, будут присутствовать более 40 архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на спикера УПЦ КП архиепископа Евстратия Зорю.

"Немного более 40 архиереев, плюс еще по два (человека на каждого архиерея)", - сказал он.

Согласно предписанию Вселенского патриарха Варфоломея, каждый архиерей сможет взять с собой на Собор двух человек: клирика, монаха или мирянина. Таким образом, в целом, от УПЦ КП в Соборе примут участие более 120 человек.

Евстратий Зоря подчеркнул, что списки уже составлены.

Пресс-служба Киевской патриархии также сообщает, что на Архиерейском соборе, который сегодня, 13 декабря, прошел в резиденции патриарха Филарета, "было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея".

Ранее в УПЦ КП назвали дату вручения томоса. По словам архиепископа Евстратия, его Вселенский патриарх вручит главе поместной православной церкви после совместной Литургии в Константинополе.

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