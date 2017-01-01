В Крыму арестовали крымскотатарского активиста

В Министерстве иностранных дел потребовали немедленно освободить Эдема Бекирова и прекратить противоправные действия в отношении крымских татар.

Эдему Бекирову избрали ограничительную меру в виде двух месяцев под стражей АР

В Крыму "суд" арестовал на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова, задержанного накануне при въезде из Херсонской области на территорию полуострова. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

"Эдему Бекирову избрали меру пресечения два месяца СИЗО... Для человека, который перенес в январе 2018 года сложную операцию на сердце (четыре шунта) и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет, это как приговор к ежедневным пыткам с целью медленной смерти...", - написал Чубаров.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины потребовало освободить Бекирова и прекратить противоправные действия в отношении крымских татар.

"Выражаем решительный протест против задержания и ареста оккупационными властями РФ крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Требуем немедленного освобождения и прекращения противоправных действий в отношении крымских татар. #CrimeaIsUkraine #CrimeanTatars", - написала спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в своем микроблоге Twitter.

Как сообщил накануне Чубаров, утром 12 декабря при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля был задержан гражданин Украины, крымский татарин Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

По данным Чубарова, Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

Российские власти его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Напомним, в конце ноября сотрудники ФСБ проводили обыск у крымскотатарского активиста Исмета Меметова.

А в начале декабря арестовали адвоката Курбединова, который защищал украинских моряков.

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