СМИ: Порошенко не подал кандидатуры судей от Украины в ЕСПЧ

Сессия ПАСЕ должна была рассмотреть кандидатуры судей, однако этого не произойдет. Истек дедлайн подачи кандидатур от Украины.

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) скоро не будет полноценного судьи от Украины. Президент Петр Порошенко пропустил крайний срок для подачи кандидатур. Об этом пишет Европейская правда в четверг, 13 декабря.

Отмечается, что в ЕСПЧ работают 47 судей – по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле будущего года истекает срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге, которой сейчас является Анна Юдковская.

Для того чтобы вовремя заменить ее новым судьей, уже в январе сессия ПАСЕ должна была рассмотреть кандидатуры, однако этого не произойдет, поскольку 6 декабря истек дедлайн подачи кандидатур от Украины.

Конкурса по отбору кандидатур Украина не провела. Сделать это, по законодательству, должен президент Порошенко – такая функция закреплена за ним действующим президентским указом.

Таким образом, от Украины останется только временный, или ad-hoc судья – и.о. в украинской терминологии. Уже в ближайшее время Украина может пропустить следующий срок и остаться без постоянного судьи в Страсбурге уже минимум на полгода, если не будет сделано соответствующих шагов.

В Минюсте уверяют, что напоминали Банковой об этой проблеме, но подвижек пока нет.

"Все вопросы – к администрации президента, именно она должна запустить эту процедуру. До сих пор этого не произошло", – заявил правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина. При этом на Банковой от комментариев воздерживаются.

Также Лещина заверил, что плановая замена судьи не будет тормозить рассмотрение "крымского" и "донецкого" дел, и это не является причиной того, чтобы тормозить заполнение квоты Украины в ЕСПЧ.

Ранее стало известно, что в ЕСПЧ зарегистрирован новый иск Украины против РФ. Он касается задержания и судебного преследования украинцев по уголовным обвинениям в России и в Крыму.

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