Посол Израиля шокирован годом Бандеры на Львовщине

Йоэль Лион призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев.

Израиль резко раскритиковал решение Львовского облсовета об объявлении 2019 года годом Степана Бандеры. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства на своей странице в Facebookв четверг, 13 декабря.

"Я был шокирован, услышав о решении Львовского областного совета провозгласить 2019 год – годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", – говорится в заявлении посла.

Йоэль Лион также призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "никоим образом не награждать их через почитание их исполнителей".

Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.

Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet