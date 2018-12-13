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Посол Израиля шокирован годом Бандеры на Львовщине

Комментариев: 1
Йоэль Лион призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев.
Йоэль Лион не может понять решение Львовского облсовета
Йоэль Лион не может понять решение Львовского облсовета
Йоэль Лион / Facebook

Израиль резко раскритиковал решение Львовского облсовета об объявлении 2019 года годом Степана Бандеры. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства на своей странице в Facebookв четверг, 13 декабря.

"Я был шокирован, услышав о решении Львовского областного совета провозгласить 2019 год – годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", – говорится в заявлении посла.

Йоэль Лион также призвал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "никоим образом не награждать их через почитание их исполнителей".

Ранее в Житомирской области объявили год Степана Бандеры. В честь 110-летия с дня рождения идеолога украинского национального движения запланировали ряд мероприятий.

Также в Верховной Раде депутаты предложили вернуть Бандере звание Героя Украины.

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Теги: Украина, Бандера, Львовская область, Израиль, евреи, Степан Бандера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    13.12.2018, 20:52
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Вы расскажите про свой Пурим, когда вы очень радостно по всему миру отмечаете убийство 75 000 белых персов с семьями.
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