Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО

Военное оборудование, переданное Йенсом Столтенбергом, доставляется в Киев президентским самолетом.

НАТО завершило передачу Украине военного оборудования. Последнюю партию передали в четверг, 13 декабря, во время визита президента Петра Порошенко в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на источник, знакомого с подробностями поставки.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Как выяснилось, обещание генсека было выполнено в тот же день.

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в коротком комментарии изданию подтвердил факт поставки. "Да, проект по поставкам уже завершен", - заявил он.

В Североатлантическом альянсе не стали официально комментировать дату поставки, но сообщили журналистам несколько деталей о составляющих этого пакета помощи.

"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", - заявил чиновник Альянса.

Ключевое значение в этом пакете помощи имеют защищенные радиостанции, о которых упомянул Столенберг. Они не только обеспечивают защищенную связь, но также устойчивы к "глушилкам", которые используют россияне на линии соприкосновения на Донбассе, пояснил источник в Альянсе.

Другой собеседник издания сообщил, что груз должен прибыть в Украину уже сегодня - для его оперативной поставки украинской стороне был задействован самолет государственной авиакомпании Украина. Сегодня в Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию. Таким образом, президент Порошенко после завершения визита в буквальном смысле должен привезти в Украину военный груз от НАТО.

Пресс-служба Миссии Украины при НАТО подтвердила получение оборудования и опубликовало фото.

"В этом году Вооруженные Силы Украины получат новогодние подарки от НАТО раньше", - прокомментировали фото в Миссии.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошла встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга, в пресс-сконференции после которой было заявлено, что НАТО обеспечит безопасность на Азове.

Также сегодня Порошенко передал ЕС и НАТО предложения по новым санкциям против России.

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