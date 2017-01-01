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В Житомирской области во время пожара погиб ребенок

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Очаг пожара находился в одной из комнат – там горел диван. В другой комнате спасатели обнаружили без сознания мать и ее сына.
Пожарные выносят пострадавших
Пожарные выносят пострадавших
ГСЧС

В городе Коростень Житомирской области произошел пожар, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Мама ребенка находится в реанимации. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в четверг, 13 декабря.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня утром в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

"Очаг пожара находился в одной из комнат – там горел диван. В другой комнате спасатели обнаружили без сознания мать и ее 4-летнего сына. Они сразу вынесли их на лестничную площадку и до приезда медиков оказывали пострадавшим доврачебную помощь", – говорится в сообщении.

Карета скорой помощи доставила пострадавших в реанимационное отделение центральной городской больницы. К сожалению, ребенок умер.

Пожар был локализован в 11:09 и поностью ликвидирован в 11:50. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Баштанском районе Николаевской области во время пожара погибли дети возрастом один и два года. Четырехлетний ребенок пострадал, он госпитализирован. Там загорелось кресло в одной из комнат.

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Теги: пожар, Мать, реанимация, пожарные, Житомирская область, мальчик, Коростень, погиб, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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