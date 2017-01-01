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УПЦ КП предложит Епифания главой церкви - СМИ

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Митрополит Епифаний получил большинство голосов, но не единогласную поддержку. Не исключено, что на Объединительном соборе УПЦ КП выдвинет сразу двоих кандидатов.
Митрополита Епифания поддержало большинство участников Архиерейского собора УПЦ КП
Митрополита Епифания поддержало большинство участников Архиерейского собора УПЦ КП

Архиерейский Собор УПЦ Киевского патриархата в четверг, 13 декабря, большинством голосов поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на три независимых источника.

В то же время 12 из более чем 40 архиереев, участвовавших в Соборе, выступили против этой кандидатуры.

Митрополит Епифаний входит в ближайшее окружение патриарха Филарета. Однако он не получил одноголосной поддержки собравшихся на Собор архиереев.

Рассматривалась также кандидатура митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Не исключено, что на Объединительном соборе в субботу, 15 декабря, на голосование будут вынесены оба претендента.

Ранее сообщалось, что от УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек. Из них - более 40 архиереев.

Также в УПЦ КП назвали дату вручения томоса. По словам архиепископа Евстратия, его Вселенский патриарх вручит главе поместной православной церкви после совместной Литургии в Константинополе.

 

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Теги: церковь, УПЦ КП, Собор, томос
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Источник: korrespondent.net

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