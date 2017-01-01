УПЦ КП предложит Епифания главой церкви - СМИ

Митрополит Епифаний получил большинство голосов, но не единогласную поддержку. Не исключено, что на Объединительном соборе УПЦ КП выдвинет сразу двоих кандидатов.

Архиерейский Собор УПЦ Киевского патриархата в четверг, 13 декабря, большинством голосов поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой украинской православной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на три независимых источника.

В то же время 12 из более чем 40 архиереев, участвовавших в Соборе, выступили против этой кандидатуры.

Митрополит Епифаний входит в ближайшее окружение патриарха Филарета. Однако он не получил одноголосной поддержки собравшихся на Собор архиереев.

Рассматривалась также кандидатура митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Не исключено, что на Объединительном соборе в субботу, 15 декабря, на голосование будут вынесены оба претендента.

Ранее сообщалось, что от УПЦ КП на Собор прибудут 120 человек. Из них - более 40 архиереев.

Также в УПЦ КП назвали дату вручения томоса. По словам архиепископа Евстратия, его Вселенский патриарх вручит главе поместной православной церкви после совместной Литургии в Константинополе.

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