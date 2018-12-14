Больницы получают фейковые письма о военном положении – Минздрав

Поддельное письмо сложно отличить от настоящего, отмечают в ведомстве и призывают проверять каждое подозрительное послание.

В больницы присылают фейковые письма с поручениями, которые касаются военного положения. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В Центральную городскую больницу имени Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения", - заявили в ведомстве.

В этой связи Минздрав призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо.

Также отмечается, что провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур разного уровня, при этом подделки трудно отличить.

"Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу", - отметили в Минздраве.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня также в НАПК предупредили о вирусной рассылке писем. Фейковое письмо содержало логотип НАПК и предложение пройти анкетирование.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet