Порошенко ожидает санкций ЕС из-за Азова

Украинский лидер приветствовал решение саммита Евросоюза о продлении существующих мер против РФ и надеется на следующий шаг в ответ на инцидент в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение саммита ЕС о продолжении санкций против РФ является важным результатом для Украины и создает основу для разработки новых мер. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Следующим шагом должно стать введение "Азовского пакета санкций"... Это решение и проведенная дискуссия между лидерами ЕС создает хорошую основу для процесса разработки новых санкций, чтобы акт агрессии России против Украины был справедливо и строго наказан", - подчеркнул президент.

Кроме того, он приветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья.

"Приветствую решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов", - отметил Порошенко.

Напомним, 13 декабря лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.

Также Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.

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