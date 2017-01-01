Порошенко ожидает санкций ЕС из-за Азова
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение саммита ЕС о продолжении санкций против РФ является важным результатом для Украины и создает основу для разработки новых мер. Об этом глава государства написал в Facebook.
Кроме того, он приветствовал решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья.
"Приветствую решение ЕС начать программу социально-экономической поддержки районов Приазовья с целью минимизации негативных последствий блокады Россией украинских портов", - отметил Порошенко.
Напомним, 13 декабря лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.
Также Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе.
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