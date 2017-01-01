Итоги 13 декабря: Решения саммита ЕС и дата Томоса

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

ЕС продлил санкции против РФ и потребовал вернуть украинских моряков Getty Images

Евросоюз решил продлить санкции против России; в УПЦ КП рассказали, когда будет получен Томос об автокефалии: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Полиция ликвидировала стрелка, который устроил атаку на ярмарке в Страсбурге

Французские правоохранители застрелили подозреваемого в совершении теракта в Страсбурге Шерифа Шекатта во время задержания.

Позже стало известно, что ответственность за стрельбу на рождественской ярмарке взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство“.

В Брюсселе проходил саммит ЕС

Главными темами саммита Евросоюза стали инцидент в Керченском проливе и выход Британии из ЕС.

По итогам встречи лидеры государств - членов ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России.

Отдельным решением Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. При этом конкретные меры в связи с инцидентом приняты не были.

Также Брюссель официально подтвердил, что новых переговоров по Brexit не будет и на ратификацию в британском парламенте должен быть вынесен уже имеющийся документ.

В УПЦ КП назвали дату вручения Томоса

Вселенский патриарх Варфоломей в Константинополе вручит томос об автокефалии будущему предстоятелю поместной православной церкви в Украине 6 января 2019 года. Об этом заявил спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Украина поднялась в рейтинге процветания

Украина поднялась на одну строчку в глобальном Индексе процветания, составленном международным аналитическим центром Legatum Institute, и занимает 111 место среди 149 стран.

Отмечается, что в рейтинге Porsperity Pillar Украина демонстрирует лучшие результаты в области образования и личной свободы и самые низкие показатели в сфере здравоохранения.

В Украине началась эпидемия гриппа

В Минздраве сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

На данный момент эпидемические пороги превышены в Харьковской, Житомирской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.

По прогнозу Министерства здравоохранения, в Украине ожидаются три вида гриппа.

Титано-магниевый комбинат Фирташа вернули государству

Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.