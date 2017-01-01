Сутки на Донбассе: 22 вражеских обстрела, погибли двое бойцов ВСУ

Сепаратисты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

За прошедшие сутки, 13 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В боевых действиях погибли двое военных.

Об этом сообщает в пятницу, 14 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

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Также зафиксированы обстрелы из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельское - на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

“В результате боевых действий двое украинских военных погибли“, - доложили в штабе ООС.

Накануне в Москве заявили, что якобы власти Украины готовят наступление на мариупольском направлении на Донбассе.