Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: 22 вражеских обстрела, погибли двое бойцов ВСУ

Комментариев: 0
Сепаратисты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.
За сутки на Донбассе погибли двое военных
За сутки на Донбассе погибли двое военных
скриншот

За прошедшие сутки, 13 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В боевых действиях погибли двое военных.

Об этом сообщает в пятницу, 14 декабря, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Вольный, что на Попаснянском направлении и в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на Мариупольском направлении.

Читай также: Порошенко хочет отвоевать выход к Азову ради отмены выборов - РФ

Также зафиксированы обстрелы из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское - на Луганском направлении, в районе населенного пункта Новгородское, что на Горловском направлении, по населенным пунктам Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Невельское - на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Широкино и Водяное на Мариупольском направлении.

“В результате боевых действий двое украинских военных погибли“, - доложили в штабе ООС.

Накануне в Москве заявили, что якобы власти Украины готовят наступление на мариупольском направлении на Донбассе.

Поделись:
Теги: Донбасс, военные, обстрел, ВСУ, война, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь