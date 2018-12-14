Армада танков РФ у границы: Украина подняла вопрос в ОБСЕ

Танки стоят меньше, чем за 20 километров от границы, их не было там еще несколько недель назад.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ акцентировал внимание присутствующих на сосредоточении Россией сотен танков у границы с Украиной.

Об этом украинский дипломат заявил во время заседания Рады в четверг в Вене, передает Укринформ.

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“В то время как Россия, как государство-агрессор, продолжает выдвигать Украине необоснованные обвинения и осуществлять неудачные фальсификации, на днях в открытых источниках информации были опубликованы спутниковые снимки с сотнями боевых танков, размещенных Российской Федерацией в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, меньше, чем за 20 километров. Их не было там еще несколько недель назад“, - заявил Прокопчук.

Он отметил, что это и другое российское военное присутствие, в том числе на незаконно оккупированных территориях Украины, “подчеркивает непредсказуемость дальнейшего поведения России“.

Украинский дипломат призвал страны-члены ОБСЕ не дать России отвлечь внимание мира “от своих неправомерных действий и дальнейших агрессивных действий, которые опираются на мощные военные возможности государства агрессора и наличие политической воли на самом высоком уровне в России для их осуществления“.

Как сообщалось 10 декабря, Россия скопила на Азове 120 кораблей и может использовать ЧФ.