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Армада танков РФ у границы: Украина подняла вопрос в ОБСЕ

Комментариев: 6
Танки стоят меньше, чем за 20 километров от границы, их не было там еще несколько недель назад.
Со спутника танки россиян хорошо видны
Со спутника танки россиян хорошо видны
Twitter Defence Blog

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ акцентировал внимание присутствующих на сосредоточении Россией сотен танков у границы с Украиной.

Об этом украинский дипломат заявил во время заседания Рады в четверг в Вене, передает Укринформ.

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“В то время как Россия, как государство-агрессор, продолжает выдвигать Украине необоснованные обвинения и осуществлять неудачные фальсификации, на днях в открытых источниках информации были опубликованы спутниковые снимки с сотнями боевых танков, размещенных Российской Федерацией в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, меньше, чем за 20 километров. Их не было там еще несколько недель назад“, - заявил Прокопчук.

Он отметил, что это и другое российское военное присутствие, в том числе на незаконно оккупированных территориях Украины, “подчеркивает непредсказуемость дальнейшего поведения России“.

Украинский дипломат призвал страны-члены ОБСЕ не дать России отвлечь внимание мира “от своих неправомерных действий и дальнейших агрессивных действий, которые опираются на мощные военные возможности государства агрессора и наличие политической воли на самом высоком уровне в России для их осуществления“.

Как сообщалось 10 декабря, Россия скопила на Азове 120 кораблей и может использовать ЧФ.

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Теги: танки, Россия, война, агрессор, ОБСЕ
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Комментариев (6)
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Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 10:17
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
В ООН украинской делегации необходимо провести очередной флеш-моб - явиться на заседание, обвешанными рулонами туалетной бумаги. Только так можно привлечь внимание мирового сообщества к бесчинствам страны-агрессора!
farfalle    14.12.2018, 10:33
Оценка:  -1
farfalle
Причем не стесняются закупать у агрессора дизтопливо и удобрения. Да и импорт из России растет бешеными темпами. Не стыдно? Хотя, кому я говорю?
farfalle    14.12.2018, 10:15
Оценка:  +2
farfalle
А где сотни-то? И чего боится самый сильный щит в Европе?
Sirko_1111    14.12.2018, 10:10
Оценка:  0
Sirko_1111
А где наши бесстрашные танкисты, готовые раздолбать врага? Где смелый Ярош и иже с ним, готовые умереть за Родину - мать?
Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 10:22
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Бий гвинтівка, влучно, спритно
Без пощади по врогу!
Я тобі, моя гвинтівка,
Гострой шаблей допомжу!
Olshankin    14.12.2018, 09:57
Оценка:  +2
Olshankin
Путин желает стать дойной коровой для Украины и содержать ее, как Чечню. Ага, он мечтал он об этом всю жизнь. Смешно.
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