Убийца нанес своей матери 17 ножевых ранений.

На Закарпатье сын-наркоман зарезал мать на глазах у младшего брата

На Закарпатье сын-наркоман зарезал мать на глазах у младшего брата

В городе Берегово Закарпатской области вечером 12 декабря сын зарезал собственную мать, нанеся ей 17 ножевых ранений и перерезав горло.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

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“В селе Гать Мукачевского района задержали 24-летнего сына погибшей, которого обоснованно подозревают в совершении данного правонарушения. Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины“, - говорится в сообщении.

24-летний парень-наркоман убил 42-летнюю мать, когда она отказалась дать ему деньги, уточняет Mukachevo.net. В социальных сетях назвали фамилию подозреваемого - Михаил Мучичка. Мать звали Натальей. Подозреваемого полиция задержала при попытке к бегству. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Свидетелем трагедии стал младший 10-летний сын женщины, который и позвал на помощь. По словам соседей, семья переехала в дом три года назад. Чтобы содержать семью, женщина работала на двух работах. Муж постоянной работы не имел, периодически выезжал на заработки. Сейчас он за границей, связи с ним нет. Старший сын не работал, употреблял наркотики и часто требовал у матери деньги.

Как сообщалось 13 декабря, суд разрешил выпустить из-под стражи подозреваемого в жестоком убийстве сверстника (путем нанесения 28 ножевых ударов) в селе Нижняя Апша в Тячевском районе Закарпатской области. Местные жители в знак протеста 12 декабря перекрыли трассу Мукачево – Рогатин.