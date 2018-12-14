Боевики заминировали питающий Горловку и Донецк водопровод

Саперы обнаружили взрывное устройство на участке возле линии соприкосновения.

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Военные саперы обнаружили на участке, прилегающем к линии соприкосновения, самодельные взрывные устройства, расположенные под водопроводом "Северский Донец – Донбасс". Об этом сообщила пресс-служба центра ООС в Facebook.

Указанный водопровод питает водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие в Донецкой области, уточнили в пресс-службе.

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"Российские оккупанты раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права", - подчеркивают военные.

"Благодаря умелым и своевременным действиям военных саперов планы террористов сорваны", - отметили в центре.

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Напомним, за прошедшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Погибли двое военных.