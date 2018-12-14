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Боевики заминировали питающий Горловку и Донецк водопровод

Комментариев: 2
Саперы обнаружили взрывное устройство на участке возле линии соприкосновения.
Саперы обезвредили взрывчатку, которая могла лишить воды жителей Донецкой области
Саперы обезвредили взрывчатку, которая могла лишить воды жителей Донецкой области
facebook.com/pressjfo.news

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Военные саперы обнаружили на участке, прилегающем к линии соприкосновения, самодельные взрывные устройства, расположенные под водопроводом "Северский Донец – Донбасс". Об этом сообщила пресс-служба центра ООС в Facebook. 

Указанный водопровод питает водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие в Донецкой области, уточнили в пресс-службе.

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"Российские оккупанты раз показали свою низость, коварство и пренебрежение нормами международного гуманитарного права", - подчеркивают военные.

"Благодаря умелым и своевременным действиям военных саперов планы террористов сорваны", - отметили в центре.

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Напомним, за прошедшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Погибли двое военных.

 

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Теги: саперы, ООС, минирование, водопровод, Донбасс
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 10:26
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Это какая-то совместная операция сепаратистов и СБУ. И уже в который раз!
Sirko_1111    14.12.2018, 10:06
Оценка:  0
Sirko_1111
Анекдот дня. Сами себя лишают воды.
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