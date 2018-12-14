В СНБО опасаются масштабного наступления РФ: "Украина - не конечная цель"

В ведомстве опасаются глобального мирового конфликта уже в ближайшие 6 лет.

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Украина не является конечной целью РФ в ее актах агрессии - это лишь элемент подготовки к более широкому наступлению. Такое мнение высказал глава Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает пресс-служба ведомства.

"Если посмотреть на современные российские военные инициативы, это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины", - считает чиновник.

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"Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", - предупредил он.

По мнению Петрова, глобальный конфликт может развернуться уже в ближайшие годы. "Сейчас все планы перевооружения крупных государств, включая РФ, запланированные на 2023-2025 годы", - говорит он.

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"Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше", - считает Петров.

По мнению чиновника, следующий год станет принципиально важным для Украины в связи с президентскими и парламентскими выборами, в которые будет пытаться вмешаться агрессор.

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"Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе", - подчеркнул Петров.

Представитель СНБО считает, что в планы РФ входит пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии и Польшу.

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Пока же россияне попытаются повлиять на ситуацию в Украине накануне выборов гибридными средствами "через информационную и киберкампанию".

Напомним, ранее в МИД России заявили, что Украина готовится к наступлению в мариупольском направлении, чтобы вернуть себе выход к Азовскому морю.