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В СНБО опасаются масштабного наступления РФ: "Украина - не конечная цель"

Комментариев: 8
В ведомстве опасаются глобального мирового конфликта уже в ближайшие 6 лет.
СНБО: Сквозь Украину РФ планирует выйти на страны Балтии и Польшу
СНБО: Сквозь Украину РФ планирует выйти на страны Балтии и Польшу
facebook.com/rnbou

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Украина не является конечной целью РФ в ее актах агрессии - это лишь элемент подготовки к более широкому наступлению.  Такое мнение высказал глава Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает пресс-служба ведомства.

"Если посмотреть на современные российские военные инициативы, это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины", - считает чиновник.

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"Она идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", - предупредил он.

По мнению Петрова, глобальный конфликт может развернуться уже в ближайшие годы. "Сейчас все планы перевооружения крупных государств, включая РФ, запланированные на 2023-2025 годы", - говорит он. 

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"Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше", - считает Петров. 

По мнению чиновника, следующий год станет принципиально важным для Украины в связи с президентскими и парламентскими выборами, в которые будет пытаться вмешаться агрессор.

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"Совершенно ясно, что наш противник будет пытаться воспользоваться этим. "Военная карта" есть, разворачиваются военные соединения на границе", - подчеркнул Петров.

Представитель СНБО считает, что в планы РФ входит пройти Украину насквозь, и, двигаясь дальше, через Беларусь выйти на страны Балтии и Польшу.

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Пока же россияне попытаются повлиять на ситуацию в Украине накануне выборов гибридными средствами "через информационную и киберкампанию". 

Напомним, ранее в МИД России заявили, что Украина готовится к наступлению в мариупольском направлении, чтобы вернуть себе выход к Азовскому морю.

 

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Теги: война, ООС, РФ, СНБО, наступление
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Комментариев (9)
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Зорян_и_Шкиряк    14.12.2018, 10:32
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
А зачем идти через Украину насквозь и войти в Беларусь, чтобы войти в Польшу и Прибалтику? Ведь РФ граничит с Белоруссией и с прибалтами.
По-моему, у этого Петрова не только свойственная членам СНБО паранойя, но и затяжная депрессия. Ему каждую ночь снится своя могила, на которую гадит русский кот.
nvk1945    14.12.2018, 10:22
Оценка:  +2
nvk1945
Что опять наступают? Берлин опять будут брать?))))))))
Peyot    14.12.2018, 10:29
Оценка:  -2
Peyot
у берлина они могут только радужные флаги взять))))) берлин - содержит рососисию, если хоть глолос повысят на немцев они их исключат с карты мира за пару лет!
Peyot    14.12.2018, 10:14
Оценка:  0
Peyot
ЕС подкупленная деревянными рублями не понимает что в перспктиве ближайших 10 лет им светит как при совке сидеть и трястись ударит по ним атомные бомбы или нет уже сегодня... если не остановить росию уже сейчас жеткими экономическими мерами завтра может быть поздно!
Sirko_1111    14.12.2018, 10:25
Оценка:  0
Sirko_1111
Атомные бомбы упадут не на ЕС, а на нас, ибо цена наших жизней сейчас 12 тысяч гривен в месяц на передовой. Россия раздолбает нашу землю, когда появятся базы НАТО. Это перспектива ближайших 20 лет. А дальше перспективы начала войны не будет, потому что номе
Sirko_1111    14.12.2018, 10:25
Оценка:  0
Sirko_1111
ром один в мире будет Китай.
Sirko_1111    14.12.2018, 10:25
Оценка:  -1
Sirko_1111
Атомные бомбы упадут не на ЕС, а на нас, ибо цена наших жизней сейчас 12 тысяч гривен в месяц на передовой. Россия раздолбает нашу землю, когда появятся базы НАТО. Это перспектива ближайших 20 лет. А дальше перспективы начала войны не будет, потому что номе
Sirko_1111    14.12.2018, 10:25
Оценка:  -1
Sirko_1111
Атомные бомбы упадут не на ЕС, а на нас, ибо цена наших жизней сейчас 12 тысяч гривен в месяц на передовой. Россия раздолбает нашу землю, когда появятся базы НАТО. Это перспектива ближайших 20 лет. А дальше перспективы начала войны не будет, потому что номе
Peyot    14.12.2018, 10:27
Оценка:  -2
Peyot
Чувак ты многократно спалившийся руский бот с кучей аккаунтов твою писанину в принцыпе адекватные люди не читают. Так что не пиши свои полотенца. Просто ставь галочку типа был, писал, суточную дозу боярышника заработал))))
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