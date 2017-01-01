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В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка

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Девочка умерла в карете скорой помощи еще 1 декабря, но ее диагноз подтвердили лишь недавно.
В Украине зафиксировали первую смерть от гриппа
В Украине зафиксировали первую смерть от гриппа
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В Харькове от гриппа умерла девятилетняя девочка.

Об этом сообщает UA:Харьков, ссылаясь на заместителя директора областного департамента здравоохранения Галину Сироштан.

По ее словам, ребенок умер 1 декабря в машине "скорой" помощи.

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"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - сказала Сироштан.

Как сообщалось 13 декабря, минздрав сообщил об эпидемии гриппа.

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Теги: Харьков, грипп
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