В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка

Девочка умерла в карете скорой помощи еще 1 декабря, но ее диагноз подтвердили лишь недавно.

В Украине зафиксировали первую смерть от гриппа Comments.UA

В Харькове от гриппа умерла девятилетняя девочка. Об этом сообщает UA:Харьков, ссылаясь на заместителя директора областного департамента здравоохранения Галину Сироштан. По ее словам, ребенок умер 1 декабря в машине "скорой" помощи. Читай также: Во Львове от кори умер трехлетний мальчик "Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - сказала Сироштан. Как сообщалось 13 декабря, минздрав сообщил об эпидемии гриппа.

Корреспондент