В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка
Девочка умерла в карете скорой помощи еще 1 декабря, но ее диагноз подтвердили лишь недавно.
В Харькове от гриппа умерла девятилетняя девочка.
Об этом сообщает UA:Харьков, ссылаясь на заместителя директора областного департамента здравоохранения Галину Сироштан.
По ее словам, ребенок умер 1 декабря в машине "скорой" помощи.
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"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - сказала Сироштан.
Как сообщалось 13 декабря, минздрав сообщил об эпидемии гриппа.