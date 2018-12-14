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На Донбассе убили боевика "ЛНР" по прозвищу "Борода"

Комментариев: 3
Судя по всему, у сепаратиста было много боевых наград.
Еще один боевик "ЛНР" был ликвидирован на Донбассе
Еще один боевик "ЛНР" был ликвидирован на Донбассе
facebook.com/ukrop.bc

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На Донбассе был ликвидирован боевик так называемой “ЛНР“ Павел Булгаков по прозвищу “Борода“. Об этом на свой странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

“200 бригада 12.12.2018 года пополнилась очередным бойцом“, написал он, разместив скриншоты с пророссийских сепаратистских сайтов. 

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У "Бороды" было много боевых наград от боевиков
facebook.com/ukrop.bc

“Обстоятельства требуют уточнения“, - отметил военный. Булгакову было 58 лет, судя по наградам на фото, он был “заслуженным“ террористом. “Борода“ родился в Луганске, но в последние годы проживал в Калуге в России.

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Напомним, ранее в центре ООС сообщали о том, что боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня за последние сутки, погибли двое украинских военных.

 

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Теги: боевики, ЛНР, Борода, Донбасс, сепаратисты
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Комментариев (3)
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Woodbrother    14.12.2018, 11:28
Оценка:  +4
Woodbrother
паша булгаков любил воевать
в степи Донбаса пришел убивать
пашину тушку червяк доедает
паша собой чернозем улучшает
Антибес    14.12.2018, 11:25
Оценка:  -5
Антибес
А своих сколько в 200 бригаде?
Kostos    14.12.2018, 11:36
Оценка:  +5
Kostos
Просракк, а свои для тебя якуты и буряты?
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