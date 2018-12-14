На Донбассе убили боевика "ЛНР" по прозвищу "Борода"
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На Донбассе был ликвидирован боевик так называемой “ЛНР“ Павел Булгаков по прозвищу “Борода“. Об этом на свой странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
“200 бригада 12.12.2018 года пополнилась очередным бойцом“, написал он, разместив скриншоты с пророссийских сепаратистских сайтов.
“Обстоятельства требуют уточнения“, - отметил военный. Булгакову было 58 лет, судя по наградам на фото, он был “заслуженным“ террористом. “Борода“ родился в Луганске, но в последние годы проживал в Калуге в России.
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Напомним, ранее в центре ООС сообщали о том, что боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня за последние сутки, погибли двое украинских военных.
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