На Донбассе убили боевика "ЛНР" по прозвищу "Борода"

Судя по всему, у сепаратиста было много боевых наград.

Еще один боевик "ЛНР" был ликвидирован на Донбассе facebook.com/ukrop.bc

Читай также: Боевики заминировали питающий Горловку и Донецк водопровод

На Донбассе был ликвидирован боевик так называемой “ЛНР“ Павел Булгаков по прозвищу “Борода“. Об этом на свой странице в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

“200 бригада 12.12.2018 года пополнилась очередным бойцом“, написал он, разместив скриншоты с пророссийских сепаратистских сайтов.

У "Бороды" было много боевых наград от боевиков facebook.com/ukrop.bc

“Обстоятельства требуют уточнения“, - отметил военный. Булгакову было 58 лет, судя по наградам на фото, он был “заслуженным“ террористом. “Борода“ родился в Луганске, но в последние годы проживал в Калуге в России.

Читай также: В СНБО опасаются масштабного наступления РФ: “Украина - не конечная цель“

Напомним, ранее в центре ООС сообщали о том, что боевики 22 раза нарушали режим прекращения огня за последние сутки, погибли двое украинских военных.