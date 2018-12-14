Верующие УПЦ МП молились в снегу под Радой "о невмешательстве власти"
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Чуть более ста сторонников УПЦ МП провели под Верховной Радой молебен о “невмешательстве власти в дела церкви“. По данным полиции, акция была заявлена на 1000 участников, передает Укринформ.
Также в заявке было указано, что верующие собираются с 10.00 бессрочно, так что люди еще могут подойти. На фото видно, что верующие молились, стоя прямо в снегу на коленях.
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Ситуация под парламентом спокойная., но в правительственном портале усилена охрана.
Напомним, в субботу, в Софии Киевской состоится Объединительный собор по созданию Украинской автокефальной церкви.
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На ней должны выбрать предстоятеля и утвердить устав. УПЦ МП считает этот Собор раскольническим и участвовать в нем отказался.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл написал послания религиозным и политическим лидерам с жалобами на нарушение прав духовенства УПЦ МП и призвал их защитить церковь в Украине.
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда ", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас.