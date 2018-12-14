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Верующие УПЦ МП молились в снегу под Радой "о невмешательстве власти"

Комментариев: 16
Около ста сторонников церкви пришли под парламент на бессрочную акцию.
Верующие УПЦ МП молились в снегу под Радой "о невмешательстве власти"
© censor.net.ua
Фото 1/9
  • Верующие УПЦ МП молятся за невмешательство власти в дела церкви
  • Сторонники Московского патриархата собрались под Верховной Радой
  • Верующие объявили бессрочную акцию под парламентом
  • Накануне Объединительного собора сторонники УПЦ МП собрались на акцию
  • Верующие анонсировали акцию на 1000 человек, но пока подошла только сотня
  • Верующие УПЦ МП молились под Радой, стоя на коленях прямо в снегу
  • Возможно, к акции УПЦ МП присоединятся еще люди
Верующие УПЦ МП молились в снегу под Радой "о невмешательстве власти"
Верующие УПЦ МП молятся за невмешательство власти в дела церкви
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Чуть более ста сторонников УПЦ МП провели под Верховной Радой молебен о “невмешательстве власти в дела церкви“. По данным полиции, акция была заявлена на 1000 участников, передает Укринформ.

Также в заявке было указано, что верующие собираются с 10.00 бессрочно, так что люди еще могут подойти. На фото видно, что верующие молились, стоя прямо в снегу на коленях. 

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Ситуация под парламентом спокойная., но в правительственном портале усилена охрана.

Напомним, в субботу, в Софии Киевской состоится Объединительный собор по созданию Украинской автокефальной церкви.

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На ней должны выбрать предстоятеля и утвердить устав. УПЦ МП считает этот Собор раскольническим и участвовать в нем отказался. 

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл написал послания религиозным и политическим лидерам с жалобами на нарушение прав духовенства УПЦ МП и призвал их защитить церковь в Украине.

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Теги: УПЦ МП, молебен, Рада, Объединительный собор, верующие
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Комментариев (16)
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Коляка    14.12.2018, 13:47
Оценка:  -2
Коляка
Большое уважение к тем, кто борется за свою веру!!!
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 13:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так бороться-то как раз и не за что. Как раз Веры-то у них и нет.

Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда ", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас.
CasperW    14.12.2018, 13:41
Оценка:  0
CasperW
Как много на фото народу, и как мало людей.
kharchenko_i    14.12.2018, 13:36
Оценка:  0
kharchenko_i
Когда АТОшников не хоронили надо было думать...
igl-1970    14.12.2018, 13:33
Оценка:  +1
igl-1970
странно почему всем буддистам, кришнаитам, и мусульманам пофиг а эти за гундяевскую десятину в снегу валяются..
Woodbrother    14.12.2018, 13:03
Оценка:  +2
Woodbrother
Судя по рожам - туристы из на россии.
Gagarinn    14.12.2018, 13:00
Оценка:  +2
Gagarinn
Во за гундяева как топят.
KIBARG    14.12.2018, 12:38
Оценка:  +4
KIBARG
Противоречивое заявление, МП от власти неотделим, и лезет во внутреполитические дела, пытаясь править законы не только своего государства.
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 12:35
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Власть от Бога и на все что происходит - воля Божья. И противиться этому - идти против Бога. Они сами выбрали себе этот путь. Сами за это перед Богом и отвечать будут на страшном своем суде.
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 12:28
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Когда молишься, не веди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду.
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 12:29
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Peyot    14.12.2018, 12:26
Оценка:  +5
Peyot
около ста марионеток кремлевской секты РПЦ пришли на "Бес Срочную" акцию!
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 12:30
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Рабы .....
Sirko_1111    14.12.2018, 12:33
Оценка:  -6
Sirko_1111
М..дак и дурак осуждают верующих людей! Да накажет вас Бог, да постигнет вас небесная кара!
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 12:36
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Не надо судить о других по себе. Если ты всех осуждаешь, это не значит, что и другие всех осуждают. Лично я этих людей жалею.
Peyot    14.12.2018, 12:39
Оценка:  +5
Peyot
Sirko_1111 бот у которого даже мозгов не хватает что бы придумать новы ник для клонов аккаунта кроме как добавлять по единице будет судить о том что кто прав а кто нет в этой жизни?)))))
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