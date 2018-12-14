Елка с кладбища "украсила" центральную площадь поселка под Черниговом

Жители поселка были возмущены действиями коммунальщиков.

На центральной площади поселка городского типа Сосница в Черниговской области, коммунальщики установили елку, которую срубили на местном кладбище.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сосницкого поселкового совета.

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“10.12.2018 года на центральной площади поселка во время приготовления к празднику открытия елки 19 декабря 2018 была установлена елка. Установление ее вызвало возмущение жителей Сосницы, поскольку она была срублена работниками КП Благоустройство-Сосница на территории кладбища в пгт Сосница“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство коммунального предприятия приняло решение об удалении елки с кладбища и установку ее на центральной площади поселка без согласования с руководителем общины.

“Елка переросла, аварийная и представляла опасность на кладбище для установленных памятных надгробий и жизни людей, посещавших умерших родственников на кладбище“, – уточнили в поселковом совете.

Руководству коммунального предприятия дали указание демонтировать елку и установить другую.

“Ответственным лицам будет вынесен выговор за принятое решение“, – говорится в сообщении.

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