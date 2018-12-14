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Елка с кладбища "украсила" центральную площадь поселка под Черниговом

Комментариев: 1
Жители поселка были возмущены действиями коммунальщиков.
Ответственным лицам будет вынесен выговор
Ответственным лицам будет вынесен выговор
vysokaya-gora (иллюстративное фото)

На центральной площади поселка городского типа Сосница в Черниговской области, коммунальщики установили елку, которую срубили на местном кладбище.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Сосницкого поселкового совета.

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“10.12.2018 года на центральной площади поселка во время приготовления к празднику открытия елки 19 декабря 2018 была установлена елка. Установление ее вызвало возмущение жителей Сосницы, поскольку она была срублена работниками КП Благоустройство-Сосница на территории кладбища в пгт Сосница“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство коммунального предприятия приняло решение об удалении елки с кладбища и установку ее на центральной площади поселка без согласования с руководителем общины.

“Елка переросла, аварийная и представляла опасность на кладбище для установленных памятных надгробий и жизни людей, посещавших умерших родственников на кладбище“, – уточнили в поселковом совете.

Руководству коммунального предприятия дали указание демонтировать елку и установить другую.

“Ответственным лицам будет вынесен выговор за принятое решение“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 4 декабря, в Харькове установят новогоднюю елку изо льда.

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Теги: елка, Новый год, Черниговская область
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Комментариев (1)
Антибес    14.12.2018, 13:58
Оценка:  -1
Антибес
Символично.)))))
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