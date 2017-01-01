В больницы и облздравы шлют фейковые указания якобы от Минздрава

В Минздраве предупредили о ложной рассылке .

Работники медучреждений и чиновники по всей стране должны быть крайне бдительными zik.ua

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В Минздраве предупредили больницы о рассылке неизвестными фейковых указаний относительно действий во время военного положения. Такой случай зафиксирован в городской больнице Лисичанска Луганской области.

Об этом сообщается на странице и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в Facebook.

В центральную Лисичанскую больницу им. Титова поступило письмо якобы от Луганской ОГА. В письме было поручение провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения. Впоследствии выяснилось, что письмо поддельное и ОГА в больницу ничего не присылала.

“Очень важно, чтобы работники медучреждений и департаментов здравоохранения по всей стране были крайне бдительными и тщательно проверяли всю информацию, которую получают“, – отмечается в сообщении.

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Провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений. Такие письма могут направляться как в отдельные медучреждения, так и в областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу.

Министерство здравоохранения передало всю информацию об инциденте в Генеральный штаб ВСУ, СБУ, а также Министерство информационной политики Украины.

Как сообщалось 13 декабря, госслужащим разослали “вирусные“ письма от имени НАПК.