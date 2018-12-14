Священников УПЦ МП возвращают из ОРДЛО в Почаев и Славянск - Тымчук

Представителей церкви просят вернуться с оккупированных территорий на подконтрольные накануне Объединительного собора.

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Священники УПЦ МП массово возвращаются из оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную Украине территорию. Об этом в Facebook сообщил координатор “Информационного сопротивления“ Дмитрий Тымчук.

“Отмечается массовый “вызов“ руководством т.н. “УПЦ МП“ своих священнослужителей из ОРДЛО на неоккупированную территорию Украины“, - пишет военный эксперт.

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Основными пунктами, куда должны прибыть священники УПЦ МП из ОРДЛО, по словам Тымчука, пока называют Славянск в Донецкой области и Почаев в Тернопольской области. “Причина “вызова“ не разглашается“, добавил Тымчук.

Напомним, около сотни верующих УПЦ МП сегодня провели молебен под Верховной Радой о невмешательстве власти в дела церкви.

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Кроме того, патриарх Кирилл накануне Объединительного собора в Киеве отправил послания религиозным и политическим лидерам с призывом защитить УПЦ МП, которую притесняет украинская власть.