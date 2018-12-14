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Священников УПЦ МП возвращают из ОРДЛО в Почаев и Славянск - Тымчук

Комментариев: 6
Представителей церкви просят вернуться с оккупированных территорий на подконтрольные накануне Объединительного собора.
Священников УПЦ МП массово вызывают из ОРДЛО
Священников УПЦ МП массово вызывают из ОРДЛО
facebook.com/Church.ua

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Священники УПЦ МП массово возвращаются из оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную Украине территорию. Об этом в Facebook сообщил координатор “Информационного сопротивления“ Дмитрий Тымчук.

“Отмечается массовый “вызов“ руководством т.н. “УПЦ МП“ своих священнослужителей из ОРДЛО на неоккупированную территорию Украины“, - пишет военный эксперт. 

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Основными пунктами, куда должны прибыть священники УПЦ МП из ОРДЛО, по словам Тымчука, пока называют Славянск в Донецкой области и Почаев в Тернопольской области. “Причина “вызова“ не разглашается“, добавил Тымчук.

Напомним, около сотни верующих УПЦ МП сегодня провели молебен под Верховной Радой о невмешательстве власти в дела церкви.

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Кроме того, патриарх Кирилл накануне Объединительного собора в Киеве отправил послания религиозным и политическим лидерам с призывом защитить УПЦ МП, которую притесняет украинская власть.

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Теги: УПЦ МП, ОРДЛО, Тымчук, Объединительный собор
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    14.12.2018, 14:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
Заберите их себе и подарите каждому свечной заводик в Самаре...
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 14:02
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Собирайте всех. Всех разом и накроем.
Колишній-східняк    14.12.2018, 14:04
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Анафемой
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 14:07
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Медным тазом.
Peyot    14.12.2018, 13:47
Оценка:  +7
Peyot
терористов из РПЦ созывают для провокаций на свободной от окупантов территории!
Глод    14.12.2018, 13:39
Оценка:  +1
Глод
Наверное, не в Славянск, а в Словяногорск.
Колишній-східняк    14.12.2018, 13:59
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Сейчас это Святогорск, разве нет?
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