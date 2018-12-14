Коммерсанты во Львове украли для РФ данные военных и госпредприятий
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СБУ разоблачила коммерческую структуру, которая завладела базами данных госучреждений, воинских подразделений и предприятий на Львовщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фирма использовала запрещенное и внесенное в санкционный список указом президента программное обеспечения “Парус“ и “Афина“.
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Коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение указанных выше учреждений, но во время работы они устанавливали запрещенные программы для копирования информации.
“Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста учреждений, предприятий и организаций“, - рассказали в ведомстве.
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Во время следственно-розыскных действий правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных.
“Копирование массивов данных происходило через программные средства удаленного управления компьютером “teamviewer“, - отметили в спецслужбе.
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“Учитывая то, что программное обеспечение “Парус“ и “Афина“ распространяется и обновляется с серверов на территории РФ, созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом“, - подчеркивают в СБУ.
Таким образом, похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными стране-агрессору. Они могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства, опасаются в ведомстве.
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На данный момент проводятся следственные действия в пределах начатого уголовного производства по статье 359 Уголовного кодекса. По этом статье злоумышленникам может грозить 7-10 лет тюрьмы.
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