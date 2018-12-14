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Коммерсанты во Львове украли для РФ данные военных и госпредприятий

Комментариев: 1
Фирма незаконно скопировала данные более 100 учреждений и организаций с помощью российских запрещенных программ.
В СБУ поймали злоумышленников, которые воровали данные военных с помощью российских программ
В СБУ поймали злоумышленников, которые воровали данные военных с помощью российских программ
facebook.com/SecurSerUkraine

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СБУ разоблачила коммерческую структуру, которая завладела базами данных госучреждений, воинских подразделений и предприятий на Львовщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фирма использовала запрещенное и внесенное в санкционный список указом президента программное обеспечения “Парус“ и “Афина“.

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Коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение указанных выше учреждений, но во время работы они устанавливали запрещенные программы для копирования информации. 

СБУ рассказала, как злоумышленники удаленно похищали данные госучреждений
СБУ рассказала, как злоумышленники удаленно похищали данные госучреждений
Facebook.com/SecurSerUkraine

“Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста учреждений, предприятий и организаций“, - рассказали в ведомстве.

Более 100 предприятий и организаций стали жертвами коммерсантов
Более 100 предприятий и организаций стали жертвами коммерсантов
Facebook.com/SecurSerUkraine

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Во время следственно-розыскных действий правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных. 

“Копирование массивов данных происходило через программные средства удаленного управления компьютером “teamviewer“, - отметили в спецслужбе. 

Злоумышленники использовали программы, запрещенные указом президента
Злоумышленники использовали программы, запрещенные указом президента
Facebook.com/SecurSerUkraine

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“Учитывая то, что программное обеспечение “Парус“ и “Афина“ распространяется и обновляется с серверов на территории РФ, созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом“, - подчеркивают в СБУ. 

Таким образом, похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными стране-агрессору. Они могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства, опасаются в ведомстве.

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На данный момент проводятся следственные действия в пределах начатого уголовного производства по статье 359 Уголовного кодекса. По этом статье злоумышленникам может грозить 7-10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в больницы и облздравы шлют фейковые сообщения якобы от Министерства здравоохранения.

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Теги: СБУ, программное обеспечение, РФ, Парус, Афина, похищение данных
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Комментариев (1)
tulchanin    14.12.2018, 14:47
Оценка:  +1
tulchanin
Бред какой-то, копировали БД через teamviewer, но Парус то тут причем ? Это вообще бухгалтерская программа...
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