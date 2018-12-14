Коммерсанты во Львове украли для РФ данные военных и госпредприятий

Фирма незаконно скопировала данные более 100 учреждений и организаций с помощью российских запрещенных программ.

В СБУ поймали злоумышленников, которые воровали данные военных с помощью российских программ facebook.com/SecurSerUkraine

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СБУ разоблачила коммерческую структуру, которая завладела базами данных госучреждений, воинских подразделений и предприятий на Львовщине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фирма использовала запрещенное и внесенное в санкционный список указом президента программное обеспечения “Парус“ и “Афина“.

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Коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение указанных выше учреждений, но во время работы они устанавливали запрещенные программы для копирования информации.

СБУ рассказала, как злоумышленники удаленно похищали данные госучреждений Facebook.com/SecurSerUkraine

“Использование этих вредоносных программ позволило злоумышленникам получить доступ к информационно-телекоммуникационным системам более ста учреждений, предприятий и организаций“, - рассказали в ведомстве.

Более 100 предприятий и организаций стали жертвами коммерсантов Facebook.com/SecurSerUkraine

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Во время следственно-розыскных действий правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных.

“Копирование массивов данных происходило через программные средства удаленного управления компьютером “teamviewer“, - отметили в спецслужбе.

Злоумышленники использовали программы, запрещенные указом президента Facebook.com/SecurSerUkraine

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“Учитывая то, что программное обеспечение “Парус“ и “Афина“ распространяется и обновляется с серверов на территории РФ, созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом“, - подчеркивают в СБУ.

Таким образом, похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными стране-агрессору. Они могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства, опасаются в ведомстве.

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На данный момент проводятся следственные действия в пределах начатого уголовного производства по статье 359 Уголовного кодекса. По этом статье злоумышленникам может грозить 7-10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в больницы и облздравы шлют фейковые сообщения якобы от Министерства здравоохранения.