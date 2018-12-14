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В Кривом Роге мужчина погиб при попытке украсть кабель

Комментариев: 1
Погибшему был 21 год.
Мужчина упал с крыши, убегая от полиции
Мужчина упал с крыши, убегая от полиции
1kr.ua

Мужчина пытался украсть кабели на крыше криворожской многоэтажки, но убегая от полиции упал на землю и погиб.

Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает издание Первый Криворожский.

Отмечается, что инцидент произошел около 22:30. Полицейские прибыли по вызову жителей, которые услышали шум на крыше. При виде правоохранителей, мужчина начал убегать и упал с крыши.

Во время падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Позже в полиции сообщили, что погибшему был 21 год, он местный житель. Сейчас тело умершего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Только после это будет решаться вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщалось 11 декабря, под Херсоном сборщик металлолома подорвался на снаряде.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: смерть, кража, Кривой Рог, Кировоградская область
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Комментариев (1)
nvk1945    14.12.2018, 15:57
Оценка:  0
nvk1945
Кривой Рог, это полное дно, один депресняк
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