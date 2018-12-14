В Кривом Роге мужчина погиб при попытке украсть кабель
Мужчина пытался украсть кабели на крыше криворожской многоэтажки, но убегая от полиции упал на землю и погиб.
Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает издание Первый Криворожский.
Отмечается, что инцидент произошел около 22:30. Полицейские прибыли по вызову жителей, которые услышали шум на крыше. При виде правоохранителей, мужчина начал убегать и упал с крыши.
Во время падения он получил травмы, несовместимые с жизнью.
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Позже в полиции сообщили, что погибшему был 21 год, он местный житель. Сейчас тело умершего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Только после это будет решаться вопрос об открытии уголовного дела.
Как сообщалось 11 декабря, под Херсоном сборщик металлолома подорвался на снаряде.