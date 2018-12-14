Митинг под НКРЭКУ против повышения тарифов на коммуналку был проплаченным, – СМИ

Митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги, который в четверг 13 декабря прошел под зданием Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оказался проплаченным. Об этом пишут “Страсти“ в статье “Хроники дна“, сообщают Вести.

В материале говорится, что организаторы акции – Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг, возглавляемая Андреем Герусом и ряд народных депутатов – организовали “платный митинг против события, которое и не должно было произойти“.

“А именно – НКРЭКУ и не собиралась повышать тарифы, о чем писала глава комиссии. Но именно поэтому и стоило провести митинг. Не понимаете? Все просто – решение, уже принятое госорганом, в нашем случае регулятором, нужно преподнести как свою победу“, – пишут авторы.

Кроме того, сообщается, что большинство участников манифестации оказались настолько юного возраста, что отказывались его называть. Многие из них держали в руках таблички вроде “Волынь против Роттердама“ и “Житомир против повышения тарифов“, однако выходцев из этих регионов среди протестующих не нашлось. Не нашлось среди них и тех, кто вообще объяснил бы, что же такое “Роттердам+“.

Кроме того, отмечается, что организаторы заплатили участникам протеста по 200 гривен. Об этом журналистам “Страстей“ на камеру признался один из митингующих.

“Обещали финансовое вознаграждение – 200 гривен“, – рассказал мужчина лет 55-ти.

Спикерами протеста выступили народные депутаты Виктор Чумак (внефракционный) и Виктория Войцицкая (“Самопомощь“).

“Виктор Чумак говорил о том, что тарифы тарифами, а главное нужно правильно проголосовать, и вы знаете за кого. И Виктория Войцицкая в премиальной одежде для прогулок по Альпам. В прекрасный итальянский зимний костюм Napapijri общей стоимостью не менее 1000 евро, или примерно 20 дедушкиных пенсий. Ну, то есть одной только одежды на Виктории хватило бы, чтобы рассчитаться с участниками митинга и оставить дедушке на чекушку с пирожком“, – резюмировали авторы статьи.

Напомним, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что цена на электрическую энергию для населения остается неизменной, а прогнозируемый рост стоимости электроэнергии для промышленных и других потребителей в I и II кварталах 2019 года составит лишь 2%.