Сенцов наконец получил посылку - она шла больше месяца

Режиссера перевели из медблока в барак, где одновременно с ним находятся десятки заключенных.

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Украинский режиссер Олег Сенцов получил в российской колонии посылку, которую ему отправили больше месяца назад. Об этом сообщил правозащитник Николай Щук, передает “Громадське“.

Российские правозащитники передали ему диски, фильмы и теплые вещи из Челябинской области.

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Сенцов при этом получил всю посылку, кроме дисков и фильмов - забрали на проверку. По словам Щура, политзаключенному вручили наконец передачу только потому, что правозащитники написали жалобы в соответствующие органы РФ.

Кроме того, режиссера перевели из медицинской части в отряд колонии. “Переведен в отряд - это значит, что его перевели в барак. В помещение, где в одном месте человек сто“, - говорит правозащитник.

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“Надо надеяться, что Олег уже имеет достаточно силы, чтобы выдержать условия постоянного контакта с десятками людей“, - выразил надежду Щур.

Напомним, ранее Европарламент заочно вручил украинскому режиссеру премию Сахарова.