В психбольнице под Харьковом врачи издевались над больными

Результаты проверки отправили в прокуратуру.

В психиатрической больнице №2 в Харьковской области представители омбудсмена провели проверку и выявили многочисленные нарушения прав человека - врачи просто издевались над больными.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Украине, передает Espreso.

Во время проверки выяснилось, что пятеро больных вместе с врачом были закрыты в отделении.

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По словам сотрудницы Департамента национального превентивного механизма Ирины Сергиенко, один слепой больной был в тапочках на босу ногу и трясся от холода, поэтому приняли решение вызвать полицию. Пациенты не хотели возвращаться в больницу, поскольку боялись, что врачи их будут бить.

В женском отделении работники больницы присваивали пенсии больных.

Проверяющие зафиксировали ненадлежащие условия для пребывания: в мужском отделении нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, пациенты курят в помещении, в женском отделении — неприятный запах.

Пациенты не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

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Согласно документации, в мужском отделении, которое не отапливается, должно было находиться 56 пациентов, однако при проверке их было 41. Врачи это объяснили тем, что часть выписана, остальные — на больничном отпуске. Однако мониторы не выявили никакой документации, которая смогла подтвердить слова врачей.

Результаты проверки заведения отправили руководству Харьковской области и областной прокуратуры.

Как сообщалось 12 октября, в пансионате под Харьковом издевались над стариками.